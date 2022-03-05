«التضامن»: نطور حضانات 26 محافظة بالاهتمام بالعنصر البشري والألعاب

قال محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن، إن الحضانات الجاري تطويرها حاليا تشرف عليها الجمعيات الأهلية في قرى حياة كريمة على مستوى الـ26 محافظة من أجل تطوير البنية التحتية، «الحضانات دي بقالها سنين محدش قرب منها، وإحنا بنتدخل كوزارة لتطوير البنية التحتية».

ناجي: تدخلات الوزارة في الحضانات يأتي لمدها بالتجهيزات اللازمة

وأضاف «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تتدخل في مثل تلك الحضانات أيضا لمدها بالتجهيزات اللازمة والألعاب الخاصة بالأطفال ليس في البيئة الفيزيقية للحضانة، ولكن أيضا مع تطوير العنصر البشري والكوادر في الحضانات على مستوى المحافظات المعنية.

ناجي: تطوير تلك الحضانات يتم وفق خطة محددة

وأوضح أن تطوير تلك الحضانات يتم وفق خطة محددة واستراتيجيات حديثة قائمة على اللعب، كما يتم تعليم الكوادر البشرية كيفية تطبيق ذلك في الحضانات وأن يكون الطفل قادما للحضانة من أجل التعلم واللعب بأهداف، لافتا إلى أن الوزارة مهتمة أيضا بتحسين الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات.

وأكد أن الحضانات قد جرى تطويرها على مستوى 24 محافظة من خلال البنى التحتية فيها والتجهيزات الخاصة بالحضانة، كما تم التدخل بأدلة تدريبية معتمدة وتم تدريبهم على المعايير القومية لاعتماد دور الحضانة حتى يكون هناك ميسرات تحسن مكن الأداء بداخل الحضانة، «ده تم في 1012 حضانة على مستوى الجمهورية خلال سنة ونص، وهذا العام سيتم تطوير 3 آلاف حضانة بقرى حياة كريمة».