اتهام معلمة بضرب طفل في حضانة بسبب بكائه المستمر.. «فقأت عينه»

حرر ولى أمر، في قرية منشأة الأمراء، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، محضرا يتهم فيه معلمة بإحدى دور الحضانة الخاص في القرية، بالاعتداء على طفله البالغ من العمر 4 سنوات، مما أدى إلى فقأ عينيه اليسرى وحدوث إصابات بالغة بها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للتحقيق.

تفاصيل واقعة إصابة طفل داخل حضانة

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أيمن توفيق بإصابة نجله «أشرف» يبلغ من العمر 4 سنوات بانفجار فى العين اليسرى، نتيجة تعرضة للضرب من معلمة في إحدى دور الحضانة الخاصة بقرية منشأة الأمراء، وتدعى «ص . ح . ال»، وهي ففي الخمسينيات من عمرها، ما أسفر عن إصابته في عينه اليسرى بعاهة مستديمة.

إصابة الطفل بتهتك في القرنية

وأكد والد الطفل المصاب فى البلاغ، أن المعلمة ضربت نجله على وجهه بسبب بكائه عند نقله من فصل إلى آخر، ما أدى إلى حدوث إصابات بالغة فى عينيه اليسرى، وذهب به إلى مستشفى خاص لتلقى العلاج، وكشف التقرير الطبي أنه يعاني من انفجار في «مقلة العين اليسرى» بالقرنية نتيجة ضربه بجسم حاد أو مدبب.

وأكد التقرير الطبي حدوث جرح تهتكي في القرنية طوله ١ سم، وفي حاجة لإجراء عملية إصلاح، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت عرض الطفل على الطب الشرعي وإعداد تقرير طبي بحالته، واستكمال التحقيقات اللازمة، والتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وجرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، أنكرت قيامها بذلك.