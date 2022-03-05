محافظ الجيزة يتابع توسعة شارع «عثمان محرم» لمنع الزحام بشارع الهرم

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جولة ميدانية مساء اليوم السبت، لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية في عددِ من الطرق والمحاور المرورية، استكمالاً للخطة التي تنفذها المحافظة لخلق شرايين مرورية، والقضاء على أي تكدسات مرورية.

توسعة شارع «عثمان محرم» بطول 3 كيلومترات

وحرص محافظ الجيزة على متابعة أعمال توسعة وتطوير ورصف شارع «عثمان محرم»، بطول 3 كيلومترات، وذلك بدءاً من شارع الهرم حتى الطريق الدائري، لتسهيل حركة المواطنين، باعتبارة أحد الشرايين المرورية الهامة المؤدية لشوارع الهرم، ويخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، مما سيسهم بشكل ملحوظ في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، خاصةً مع أعمال غلق شارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بالمواقف العشوائية

ووجه المحافظ مدير مديرية الطرق وأحياء العمرانية والطالبية، خلال جولته، بضرورة مراعاة المواصفات الفنية للأرصفة والجزيرة الوسطى وأعمدة الإنارة وطبقة الرصف، وعدم السماح بوجود مواقف عشوائية، ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة المحيطة بشارع «عثمان محرم» والطريق الدائري.

محافظ الجيزة يتفقد طريق المريوطية

كما حرص المحافظ على تفقد طريق المريوطية، للوقوف على نسب تنفيذ عملية إحلال وتجديد خط مياه قطر 1500 مللي، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال ورد الشيء إلى أصله، مشدداً على المتابعة المستمرة والدورية لحالة النظافة بكورنيش المريوطية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، ومحمد نور، رئيس حي العمرانية، وأشرف تامر، رئيس حي الطالبية، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة.