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الوزير: ننفق 550 مليار جنيه لحل الأزمات المرورية في نطاق القاهرة الكبرى

كتب:

شريف سليمان
11:30 ص | الأربعاء 02 مارس 2022
المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات

المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنّ ما جرى إنفاقه في محافظة الجيزة كان كبيرا للغاية من أجل التعامل مع ملف المرور، بالإضافة إلى النقل الجماعي السككي، حيث يتم تدشين 3 خطوط مترو أنفاق ومونوريل، موضحًا: "اللي بيتعمل دلوقتي كمترو ومونوريل في حدود 300 مليار جنيه غير الطرق".

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات طرق وإسكان: «الدولة عشان تحل مشكلة المرور في محافظة الجيزة بتدفع 55 مليار جنيه ده غير 300 مليار جنيه لتسهيل حياة المواطنين، وهناك الطريق الدائري العادي في القاهرة ويتم إنفاق 15 مليار جنيه عليه، من بينها 8 مليارات جنيه لنزع الملكية، يعني بنصرف 550 مليار جنيه لحل المسائل المرورية وتسهيل حياة أهالينا في نطاق القاهرة الكبرى».

 

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بقلم شريف سليمان