محافظة القاهرة: انتظام الدراسة غدا.. واتخاذ التدابير اللازمة في حالة التقلبات الجوية

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن الدراسة منتظمة غدا بمدارس القاهرة والأمور عادية حتى الآن، مضيفا لـ«الوطن» أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة في حالة وجود تقلبات جوية.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأرصاد الجوية وتوقعاتها تتابع قيام الأجهزة المختصة ورؤساء الأحياء، بتنفيذ خطة الانتشار في الشوارع والميادين، للتعامل مع الأمطار وتقلبات الجو.

بالوعات تصريف مياه الأمطار

وأوضح أنه يتم مراجعة أعمال تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بنطاق الأحياء بشكل مستمر، مع إضافة بالوعات جديدة تصل لـ3 آلاف بالوعة لمواجهة الأمطار ببعض المناطق، والتأكد من قيامها بتصريف أي كمية متوقعة من الأمطار والتشديد على التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

مواجهة الطقس السيئ

وتعلن محافظة القاهرة خطة الانتشار للمعدات وفرق الطوارئ بالمحاور والطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر بين شركة الصرف الصحي والأحياء وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، لتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع سيارات الشفط والبدالات والنافوري والمواتير لشفط أي تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار والطقس السيئ طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد.

معرض لطلاب القاهرة

من ناحية أخرى، تشهد محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم بقيادة محمد عطية مدير المديرية، إقامة معرض يبرز إنجازات ومواهب الطلاب التي تجسد إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي من خلال لوحات فنية ومجسمات تعبِّر عن وعي الطلاب الكامل بالتطور الذي تشهده الدولة وجودة الحياة المقدمة للمواطنين، وتنمية مهارات الطلاب وتشجيع الأفكار والإبداع وترسيخ الانتماء لديهم، وغرس المنافسة الشريفة بين الطلاب وتأهيل كوادر طلابية قادرة على التغيير والتطوير والإنتاج.