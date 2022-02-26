هل يوجد مدارس غدا الأحد في مصر؟.. مصادر بـ«التعليم» ترد

كثيراً ما يثير أولياء الأمور والطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالاً مفاده «هل يوجد مدارس غداً في مصر؟» خاصة بعد أن شهدت عدد من المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية موجات طقس سيء، وهو ما حسمته عدد من مديريات التربية والتعليم، مؤكّدة أنَّ الدراسة غداً في مواعيدها دون أي تغيير أو تأجيل، ووسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا كتعقيم الفصول وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

موقف المدارس غداً الأحد في مدارس القاهرة والجيزة

وكشفت مصادر بمديريات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والجيزة، موقف المدارس غداً الأحد الموافق 27 فبراير الجاري، موضحة أنَّ الدراسة مستمرة كما هي دون أي تعطيل ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد كقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنَّه بعض المدارس غداً الأحد إجازة وهي مدارس الراهبات لأنَّ إجازتها يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع، موضحة أنَّ بقية المدارس تعمل بقية أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، لافتة إلى أنَّ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتمّ رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

وأكّدت المصادر، أنَّ هناك تعليمات مشددة لمديري المدارس بضرورة متابعة غياب الطلاب والوقوف على أسباب ارتفاع الغياب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، لافتة إلى أنَّه جرى تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا وإتباع الإجراءات الطبية تجاه أي طالب يصاب بكورونا.

مديرة مدرسة الراهبات: وقف قيد الطالب حال تكرار الغياب

وفي سياق متصل، قالت سامية فرح، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لغات بقصر النيل، إنَّه في حالة غياب الطالب دون عذر بعد 3 أيام يتمّ إرسال رسالة نصية لولي أمره عن طريق برنامج المدرسة لمعرفة سبب الغياب، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في حالة تكرار الغياب لمدة 7 أيام يتمّ إنذار الطالب وفي الإنذار الثالث يجرى وقف قيد الطالب بالمدرسة.

وأضافت أنَّ الغياب المرضي يخطر به ولي الأمر المدرسة ويقدم شهادة طبية لعرضها على طبيب المدرسة وبعد موافقة طبيب المدرسة عليها يجرى منح الطالب الغياب بإذن قانوني.