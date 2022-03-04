«الري» تستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحديث منظومة العمل

أعلنت وزارة الري والموارد المائية عقد عدد من قيادات الوزارة اجتماعات لمتابعة موقف المشروعات وإجراءات الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

تطوير وتحديث منظومة العمل

وأكدت وزارة الري والموارد المائية، في بيانها الصادر، اليوم، أهمية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي، مشيرة إلي مجهودات وإجراءات عديدة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في مجال التحول الرقمي وتدريب العاملين والتطبيقات التخصصية وأرشفة الوثائق.

وأوضحت الوزارة أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عقد عددا من الاجتماعات بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلي عقد قيادات الوزارة العديد من الاجتماعات بمقار مكاتبهم بمبنى الوزارة الجديد.

خطة متكاملة للانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية

وكان الدكتور عبدالعاطي وجه مسبقا بأن تبدأ الأطقم المختصة بالوزارة في تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبني، في إطار خطة متكاملة للانتقال التدريجي للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد «عبدالعاطي» على أن هذا الانتقال يمثل نقلة هامة في مجال تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في منظومة العمل الإداري، بالتزامن مع التدريب الذي تلقاه العاملين بالوزارة في هذا المجال.

تدريب العاملين في مجالات مختلفة

فيما عقد رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات بالوزارة اجتماعات متعددة بمقار مكاتبهم بالمبنى الجديد لمتابعة موقف المشروعات والسياسات المعنى بها كل جهة، ومتابعة الإجراءات التي قامت بها كل جهة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، بالإضافة لخطوط الربط مع جهات الوزارة بالمحافظات المختلفة والتطبيقات التخصصية التي تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة.