موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022.. أعلنها المجلس الأعلى

انتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، في أسبوعها الثالث على التوالي منذ انطلاقها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021-2022، مع تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويبحث المئات من الطلاب في مختلف الكليات عن موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات عقد الامتحانات، في مواعيدها المحددة، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، إنّ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني منتظمة دون رصد أي مشكلاتٍ بشأنها حتى الآن، مشيرًا إلى أنّ موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022، حدده المجلس برئاسة وزير التعليم العالي، على أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وذلك بعد انتهاء الخريطة الزمنية للدراسة للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف رئيس الجمعة أنّ إلى أنّ الترم الثاني سيكون 16 أسبوعاً مدة الدراسة لمختلف الكليات والأقسام والشعب، لافتاً إلى أنه تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

موعد امتحانات الجامعات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنّ موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022 سيكون في الموعد المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات شهري يونيو ويوليو.

وشدد على ضرورة اتباع كل الإجراءات التي تحقق السلامة والوقاية للجميع من الإصابة بالمرض، مؤكداً أن الجامعة ستنتهي، خلال الأيام المقبلة، من رفع مقرارات الفصل الدراسي الثاني على المنصات التعليمية.