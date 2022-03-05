«البترول»: الوقود المصري خالٍ من أي إضافات ضارة

قال محمود ناجي، معاون وزير البترول، إن الوقود المصري خالٍ من مادة «المنجنيز» أو أي إضافات ضارة أخرى، حيث إن البنزين المصري دائما ما يكون مطابقا للمواصفات، لافتا إلى أنه ومن فترة لأخرى تخرج شائعات لتضرب قطاع البترول في مصر، ويتم نفي مثل تلك الشائعات عبر التحاليل والأرقام والنتائج التي يتم إثباتها.

ناجي: الوزارة تهتم بعنصر الجودة بين كل عملية إنتاجية

وأضاف «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة تهتم بعنصر الجودة بين كل عملية إنتاجية وأخرى يمر بها البنزين، «المنجنيز بيتم وضعه على البنزين علشان يرفع الأوكتين بتاعه من درجات منخفضة لعالية، وفي مصر مش بنشتغل بتلك الطريقة، وأنشأنا مصافي تكرير تتناسب مع الحداثه الخاصة بالسيارات، وخلال الـ3 سنوات الماضية افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات الخاصة بهذا القطاع».

ناجي: توزيع ملايين اللترات من البنزين يوميا على المحطات

وأوضح أنه يتم توزيع ملايين اللترات من البنزين يوميا على المحطات، والبنزين المصري لا يؤثر سلبا على السيارات، كما أنه لا يتم إضافة أي نوع من المعادن الذي يضر البيئة، كما وشكَّلت الوزارة لجنة عليا منذ 3 شهور لمراجعة مواصفات البنزين والعملية الإنتاجية بالكامل، وفي تلك الآونة لم يتم رصد أي مشكلة في البنزين المصري ومطابق للمواصفات.

وأكد أن هناك لجانا، دائما ما تمر على المحطات وتحصل على العينات من أجل الفحص، ومصر لديها مخزون استراتيجي من كل المواد البترولية لتأمين الاحتياجات المصرية، ويجرى اتباع التدابير والإجراءات للاستفادة من زيادة أسعار الغاز عالميا.