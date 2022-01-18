«ثلوج وأمطار ورياح وشبوة».. استمرار تقلبات الطقس حتى نهاية الأسبوع

حالة من الطقس المتقلب وعدم الاستقرار تمر بها البلاد وفق ما كشفته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، مشيرة إلى حدوث بعض الظواهر الجوية على مدار اليوم وغدا.

وذكر خبراء الأرصاد، أبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة مطالبة المواطنين باتخاذ حذرهم واحتياطاتهم عند الخروج والتنقل أو السفر موجهة بعض النصائح التي يجب عليهم اتباعها لمواجهة تقلبات الطقس.

أبرز الظواهر الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد

- يتوقع خبراء الأرصاد تَكَون الثلوج على مرتفعات سيناء.

- هناك حالة من نشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد وفقًا لهيئة الأرصاد، ما ينتج عنه الإحساس ببرودة الطقس بشكل كبير.

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى العاصمة القاهرة، والوجه البحري، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

- تتعرض بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر لسقوط أمطار خفيفة بمختلف الأنحاء.

ويشهد الطقس خلال الساعات المقبلة تكاثر للسحب على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس، وقد ينتج عنه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، بينما تكون أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، وتستمر هذه الأجواء الباردة والرياح الشمالية الباردة، حتى نهاية الأسبوع وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 19 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 20 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.