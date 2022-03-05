«البترول»: مش محتاجين نضيف منجنيز لأن البنزين المصري عالي الأوكتين

قال محمود ناجي، معاون وزير البترول، إن هناك خطابا متداولا على وسائل التواصل الاجتماعي يشير لوجود مشاكل في جودة البنزين في مصر، لافتا إلى أنه في حقيقة الأمر الحديث حول الإضافات التى تضاف للبنزين والتي لا تنتجها معامل التكرير، وهنا في مصر توجد خطة استراتيجية لتبنى إنشاء مصافي تكرير جديدة.

وأوضح «ناجي» في تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس السيسي شهد افتتاح العديد من مشروعات إنتاج البنزين، والتي تتولى تحويل الخامات إلى منتجات البنزين، لافتا إلى أن البيانات والخطابات المتداولة تتحدث عن إضافة خام المنجنيز للبنزين وهو ما لا يحدث في مصر لأننا صرفنا ملايين الدولارات لإنشاء وحدات تنتج البنزين عالي الأوكتين دون أي إضافات من أجل الحفاظ على الصحة العامة ووسائل النقل.

ناجي: مصر لا تستخدم طرق الإضافة في إنتاج البنزين

وأضاف «ناجي» أن إنتاج البنزين في مصر لا تستخدم طرق الإضافة في إنتاج البنزين منعا لتلوث البيئة أو التسبب في ضرر للوحدات الإنتاجية أو المعدات، لافتا إلى أن الوزارة توزع 30 مليون لتر يوميا من البنزين لتمويل ما يقرب من 700 ألف سيارة يوميا، مؤكدا أنه في حال وجود أزمة في البنزين كانت ستظهر النتائج سريعا في الشوارع.

الشائعات منتشرة لأغراض متعددة منها الحروب التجارية

وأشار «ناجي» إلى أن الشائعات منتشرة لأغراض متعددة منها الحروب التجارية أو زعزعة ثقة المواطن في الدولة أو وزارة البترول خاصة مع الحفاظ على جودة البترول التي تتبناها مصر، لافتا إلى أن وزير البترول شكَّل لجنة لمراجعة مواصفات إنتاج البترول داخل معامل التكرير.

وأكد معاون وزير البترول، أنه تجرى مراجعة العملية الإنتاجية للبترول من خلال لجان متخصصة وسحب عينات من محطات التموين بشكل متكرر لضمان حصول المواطن على بنزين متفق مع معايير الجودة.