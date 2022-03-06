كابونجا بعد دخول موسوعة جينيس: سحب مترو الأنفاق رفع روحي المعنوية «فيديو»

قال أشرف كابونجا إنه نجح في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتحقيق عدد من التحديات بمجهوده الفردي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن كل النجاحات التي حققها كان يقف ورائها في المقام الأول أسرته وبعض الأصدقاء المقربين منه فقط دون وجود أي جهات أو رعاة.

وقال كابونجا لـ«الوطن»، إنه نجح في إثبات قدراته للعالم أجمع بحصوله علي لقب أقوى رجل في العالم بعد سحبه سيارة تريلا بوزن 16 طنا بأسنانه والتغلب على الرقم الهندي.

كابونجا: سحب المترو أضاف إلى قوتي

وقال كابونجا إن نجاحه في سحب مترو الأنفاق تسبب في رفع روحه المعنوية خاصة بعد ردود الفعل التي تلقاها من عدد كبير من المواطنين علي مدار الفترة الماضية: «أرغب في تحقيق العديد من الأرقام القياسية باسم مصر وأبحث عن راعي يساعدني في ذلك خاصة مع زيادة التكاليف والمصاريف التي أنفقها بشكل يومي».

وأكد عدم وجود رعاة أو وجود أي دعم حكومي أو خاص، مشيرًا إلى أنه يتلقى الدعم فقط من أصدقائه طوال السنوات الماضية، لإيمانهم بقدراته وإمكانياته وإصراره على النجاح.

كابونجا: أرغب في تحقيق أرقام في وقت قياسي

وقال أشرف كابونجا إنه يسعى لتحقيق العديد من الأرقام القياسية في وقت قصير بسبب مرور العمر سريعا: «أنا الآن في مرحلة شبابي ولدي القدرة على تحقيق الأرقام القياسية، وبعد عدة سنوات ستبدأ القوة في التناقص ولن أتمكن من تحقيق هذه الأرقام»، مشيرا إلى أنه يرغب في تحقيق هذه الأرقام باسم مصر فقط، موضحا أنه تلقى عدة عروض من دول مختلفة إلا أنه رفض السفر وقرر البقاء في مصر.

وأكد «كابونجا» أن العروض مازالت تتوالى عليه خاصة بعد دخوله موسوعة جينيس رسميا، ونجاحه في سحب مترو الأنفاق خلال الأسبوع الماضي.