«البترول» توضح حقيقة شائعة «البنزين المكشوف»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خطابا من 16 مصنعا في القارة العجوز لتصنيع السيارات الأوروبية في السوق المصري، إلى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن وجود بنزين في مصر يحتوي على كميات كبيرة من المواد المعدنية والمنجنيز، ما تسبب في حدوث أعطال كبيرة بمحركات السيارات الخاصة بهم.

خطابا من 16 شركة للبترول

وأضاف الخطاب، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنّ هناك العديد من المواطنين، تحدّثوا عن هزّات غير طبيعية في المحرك وتوقفه عن العمل في عدد من الأحيان، مرجعين السبب إلى عنصر المنجنيز الموجود في البنزين الخاص بالسوق المحلي.

ونفى حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تم تداوله، مؤكدا أنّ منتجات البنزين يتم تحليلها بشكل دقيق عدة مرات من قبل الوزارة والشركات المنتجة للبنزين العالمية، ما ينفي وجود أي عناصر مضرّة به، سواء المصنع محليا من قبل معامل وشركات التكرير، أو الذي يتم استيراده من الخارج.

وأضاف عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّ السبب في وجود كميات من المنجنيز في البنزين، أنّ العينات تم سحبها من خزانات السيارات وليست من مستودعات الوزارة أو محطات الوقود، ما يؤكد أنّه ليس بالضرورة أن يكون المنتج الأصلي به خلل، وقد يكون بسبب المحطات التابعة للعديد من الشركات الخاصة، التي تستخدم بنزينا مضافا إليه مواد مجهولة المصدر وغير مصرح بها من وزارة البترول ودون موافقتها، ما قد يضر بالمحرك في النهاية، مؤكدا أنّ المحطات التابعة للوزارة، يمر عليها لجان مفاجئة للتأكد من سلامة البنزين وتحليله بشكل دوري، ما يؤكد عدم وجود أي مواد مضرّة في البنزين المحلي.