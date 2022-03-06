الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين لـ1.5 مليون

توقعت منظمة الأمم المتحدة، ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين إلى مليون ونصف المليون لاجئ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان النائب في «مجلس الدوما» الروسي، ميخائيل شيريميت، قال في وقت سابق، إنّه لا جدوى من التفاوض مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي لتسوية الوضع.

سفير موسكو لدى واشنطن: مستعد للقاء أي سياسي أمريكي

وفي تصريحات سابقة، قال سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إنّه مستعد للقاء أي سياسي أمريكي، بما في ذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث سبل تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز»، أنّ واشنطن رغم قرارها بتوجيه ضربة جزائية وفرض عقوبات جديدة ضد موسكو، إلا أنّها أخطأت في حساباتها هذه المرة.

بدورها، كشفت صحيفة «وال ستريت جورنال» الأمريكية، عن أنّ واشنطن تدرس صفقة ترسل فيها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا «ميج-29» وطائرة «سو-25» الهجومية، مقابل حصولها على مقاتلات أمريكية «إف-16»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، لم تستبعد السلطات الأسترالية، تسليح تايوان ضد الصين، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.