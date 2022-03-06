أوكرانيا: مقتل 200 شخص جراء القصف الروسي على منطقة «خاركيف»

أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 200 شخص جراء القصف الروسي على منطقة «خاركيف»، فيما قال عمدة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويشينكو، إن القوات الروسية تحاصر المدينة وتغلق الممرات الإنسانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، نقلت في وقت سابق، عن مسؤول أمريكي كبير لم تسمه، قوله إن واشنطن تخشى من هزيمة الجيش الأوكراني على يد الجيش الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

خطط أمريكية لمساعدة زيلينسكي على الخروج

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» والوكالات الفيدرالية، وضعوا خططا في حالة احتياجهم لمساعدة الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي على الخروج من حدود الدولة.

من جانبها، دانت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، قانون الإعلام الروسي الجديد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.