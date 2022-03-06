مد فترة التقديم المباشر بالجامعات الخاصة حتى الخميس

أتاح المجلس الأعلى للجامعات الخاصة التقدم المباشر على الأماكن الشاغرة حتى الخميس المقبل للطلاب المتخلفين عن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة، وفق مصادر بالمجلس لـ«الوطن».

ويشمل ذلك الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

التقديم لمن تخلف عن التسجيل على الموقع الإلكتروني

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، عدم مد فترة التقدم للجامعات الخاصة مرة أخرى، أو إتاحة التقديم المباشر، باعتبار أن تلك هي آخر فرصة للالتحاق على الأماكن الشاغرة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، منوهاً بأنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا خلال أعمال التقديم والالتحاق للطلاب.

شروط وضوابط التقديم

وتابعت المصادر أن التقديم متاح للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات بنسبة مئوية 55% أو أكثر لعامي 2021 و2020، وكذلك من لم يتم قبولهم في إحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية سابقا.

وفي حالة إذا كان عدد الطلاب المتقدمين لأي كلية مساويًا لعدد الأماكن الشاغرة يتم قبول جميع الطلاب، وفي حال كان عدد المتقدمين أكبر من عدد الأماكن الشاغرة يتم الترتيب حسب المجموع الأكبر.