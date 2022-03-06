السجن المشدد 5 سنوات لـ3 أشخاص شرعوا في قتل مبيض محارة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية 3 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة الشروع في قتل مبيض محارة عمدا بمركز ديرب نجم بسبب خلافات على مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين، وسكرتارية فيليبس صبحي وإسلام محجوب.

الشروع في قتل مبيض محارة

تعود أحداث القضية رقم 201901 لسنة 2020 جنایات ديرب نجم، والمقيدة برقم 2132 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد قيام «رمضان. م. م»، هارب، و«متولي .ر.ع» و«أحمد.ب .م»، والمقيمين بناحية المناصافور بمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية، بالشروع في قتل المجني عليه الصباحي رضا سيد أحمد، عمدا مع سبق الإصرار.

ووفقا لأوراق القضية، بيت المتهمون النية وعقدو االعزم على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «سواطير»، وما إن شاهدو المجني عليه حتى لاحقوه، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه بتلك الأسلحة البيضاء، وحال تفاديه ضربة على رأسه بزراعه استقرت برسفه الأيسر، ففصلت كفه عن ساعده، محدثين إصاباته بأماكن متفرقة من جسده قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وعلى الفور انتقلت شرطة مركز ديرب نجم لمكان الواقعة، وتمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص، وبحوزتهم سلاح أبيض استخدموه في الشروع في قتل مبيض المحارة بهدف إزهاق روحه.

خلافات مالية

وتبين أن سبب الواقعة خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه على مبالغ مالية كان يستحقها لقاء أعمال محارة أجراها بمسكن أحدهم، وحال سيره بدراجته البخارية أمام مقهى، شاهده المتهمون الثلاثة فلاحقوه بدراجة بخارية حتى اعترضوه فاختل توازنه وسقط أرضا وانهالوا عليه بأسلحة بيضاء بأماكن متفرقة بجسده، فأحدثوا إصاباته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة أوراق المتهمين جميعهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.