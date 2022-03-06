الجامعات الحكومية: مكاتب رعاية الشباب تسدد مصروفات مئات الطلاب المتعثرين

انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، في أسبوعها الثالث على التوالي، دون رصد أي مشكلات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات، عدم حرمان أي طالب بأي كلية من حضور المحاضرات للفصل الدراسي الأول أو الثاني بسبب عدم سداد المصروفات، وأن مكاتب رعاية الشباب بكل كلية ساهمت في سداد المصروفات الدراسية لمئات الطلاب المتعثرين وغير القادرين على السداد، بعد تقديمهم الأوراق والمستندات الدالة على عدم قدرتهم على السداد.

دعم بلا حدود للرعاية الطبية

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، أن الجامعة نجحت خلال الفصل الدراسي الأول، في سداد أكثر من مليون جنيه للمصروفات الدراسية والكتب ومصاريف المدن الجامعية للطلاب المتعثرين وغير القادرين على السداد، بعد تقديم ما يثبت تعثرهم، بجانب الدعم المادي المقدم من الجامعة لصندوق علاج الأطباء، لافتاً إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه يوجد دعم بلا حدود للرعاية الطبية.

3 ملايين جنيه للخدمات الطبية والدعم والكتب الجامعية

وبدوره، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجامعة قامت من خلال مكاتب رعاية الشباب بدعم الطلاب غير القادرين والمتعثرين في سداد المصروفات الدراسية والكتب خلال الفصل الدراسي الأول، وجرى سداد أكثر من 3 ملايين جنيه للخدمات الطبية والدعم والكتب الجامعية والمصروفات الدراسية، لافتا إلى أن تقديم الطلبات لمكاتب رعاية الشباب يكون وفقاً للاشتراطات التي أقرها قانون تنظيم الجامعات.