بيان هام من «التعليم العالي» خلال ساعات بشأن الطلاب القادمين من أوكرانيا وروسيا

تصدر وزارة التعليم الاعلي والبحث العلمي ومجلسي الجامعات الخاصة والحكومية، بعد قليل، بيانًا عاجلًا وهامًا للطلاب المصريين الدارسين القادمين من دول شرق أوروبا خاصة القادمين من دولة أوكرانيا وروسيا، وذلك بسبب الصراعات التي تشهدها المنطقة هناك، والتي أثرت على سير العلمية التعليمية في الجامعات التي يدرس بها الطلاب في تلك الدول مما أسفر عن تعطل الدراسة في تلك الدول.

اجتماع وزير التعليم العالي وأمناء مجلسي الجامعات الحكومية والخاصة

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار اجتمع أمس بكلاً من أمناء مجلسي الجامعات الحكومية والخاصة والمستشارين لمناقشة أزمة الطلاب.

موقف الطلاب بشأن قبولهم في الجامعات المصرية

ولفتت المصادر، إلى أنَّه من المقرر أن يجرى إصدار بيان خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقف الطلاب بشأن قبولهم في الجامعات المصرية والشروط التي حددها المجلس للقبول تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أبرزها التشديد على ضرورة الالتزام بالحدود الدنيا للقبول بالكليات.