«التأمينات» توضح كيفية اشتراك عمال اليومية.. والمستندات المطلوبة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ اشتراكات عمال اليومية تحسب على أساس ما استحقه المؤمّن عليه من أجر، خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، لافتة إلى أنّ عمال اليومية يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين، بشأن أحقية خضوع عامل اليومية في الاشتراك بمنظومة التأمينات، والأجر الذي يحسب على أساسه الاشتراك.

تفاصيل الحصول على رقم تأميني

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنّه يمكن للمؤمّن عليه الحصول على رقم تأميني، من خلال التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني، وتقديم بطاقة الرقم القومي، وشهادة ميلاد كمبيوتر، وصورة ضوئية للاستعلام من خلالها.

طرق الاستعلام عن الرقم التأميني

ولفتت إلى أنّ العامل يقدّم طلبا للموظف في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لاستخراج رقم تأميني لأول مرة، ويتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني، أو الاتصال بالخط الساخن 16217، مشيرة إلى أنّ الرقم التأميني يستمر حتى استحقاق المعاش، ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط​.

مستندات التأمين على العمالة غير المنتظمة

وأشارت هيئة التأمينات أنّه يتم التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة، ​ومد الحماية التأمينية لهم، من خلال تقديم المستندات التالية:

- تقديم شهادة حيازة زراعية أو شهادة ملكية سواء من الجهة المختصة أو من الجمعية الزراعية.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.

- تقديم صورة شهادة الميلاد المميكنة «الكمبيوتر».

- تقرير الجهة الطبية الذى يفيد باللياقة الطبية عند بدء الاشتراك في التأمينات.

- يقدم العامل بيانا بتدرج المهنة، ويكون صادرا من مصلحة الأحوال المدنية.

- تقديم بيان من الشخص المؤمّن عليه بمدد الاشتراك السابقة، ومدى استحقاقه معاش آخر.