خطوات ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات والأجور الخاصة بكل مدة

يبحث الكثير من الأشخاص المؤمن عليهم والمشتركين في منظومة التأمينات الاجتماعية، عن خطوات ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكذلك الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة​، لتوضح هيئة التأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي، أن هناك العديد من الخطوات تتمثل فيما يلي:

خطوات ​​الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المرفق هنا.

- اختيار الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي.

- وأخيرا الضغط على بدء الخدمة.

- إذا كنت غير مستخدم للموقع، يمكنك التسجيل كمستخدم من خلال الذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

- يتم التسجيل من خلال الرقم القومي.

- التسجيل بالاسم الأول واسم الأب واسم الجد.

- التسجيل باسم العائلة والاسم الأول للأم باللغة العربية.

- كتابة العنوان.

- البلد والبريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة المرور.

- إنشاء حساب استخدام يمكن أصحاب المعاشات من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفة مفوض عن منشأة.

- يمكن إنشاء الحساب الشخصي من استخدام جميع الخدمات الإلكترونية بصفته فردا.

من ناحية أخرى، يواصل أصحاب المعاشات لليوم الثاني على التوالي صرف معاشات مارس لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن من مكاتب البريد والبنوك ومن المحفظة الإلكترونية بالهواتف المحمولة ومنافذ شركة فوري.

التأمينات تناشد أصحاب المعاشات بسرعة تغييرها

وناشدت التأمينات أصحاب المعاشات ممن يحملون البطاقات الزرقاء البلاستيكية القديمة، بضرورة تغيرها إلى ميزة، مؤكدة الانتهاء من خطة تحويل «البطاقة الزرقاء» إلى بطاقات كارت ميزة مجانا، في إطار خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي، مؤكدا على أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق مع استمرار العمل بمختلف المكاتب التأمينية.

ولفتت القومية للتأمينات أن البطاقات الزرقاء لأصحاب المعاشات، ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.