منها سداد مديونية التأمينات عن بعض المتعثرين.. تفاصيل مبادرة «بر أمان»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توفير مستلزمات الصيد لصغار الصيادين لمساعدتهم على القيام بعملهم ومواجهة بعض مخاطر المهنة، ومد الحماية الاجتماعية لهم باعتبارهم قطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تزويد فئة الصيادين ببعض تجهيزات الصيد وملابس الوقاية من مخاطر المهنة وكذلك مواجهة برودة الأجواء.

إنجازات مبادرة «بر أمان»

وأوضحت التضامن، على موقعها الرسمي، أن مبادرة «بر أمان» حققت العديد من الإنجازات التي تمثلت فيما يلى :

- تم تحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد على مستوى الجمهورية.

- التوزيع على المراحل الثلاث الأولى، والمرحلة الرابعة.

- تم تسجيل 19 ألفا و560 من الصيادين، وسداد رسوم الاشتراك ومن ثم دخولهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.

العمل على إعداد قاعدة بيانات وافية عن الصيادين.

- أوضحت وزارة التضامن أنه تم تفعيل نظام المتابعة والتقييم من خلال تسجيل عمال الصيد، كما تم إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.

- تم العمل على تمكين المرأة، وحصر جميع السيدات العاملات في الصيد للتخطيط للمبادرة الفرعية الخاصة باحلال وتجديد المراكب.

- تحقيق الريادة في استهداف ودعم عمال الصيد كجزء أصيل في العمالة غير المنتظمة والتمكين الاقتصادي وتمكين المرأة ومد شبكات الحماية الاجتماعية لهم.

- تسليم 135 مركب صيد جديد لعينة ممثلة جغرافياً للصيادات، بالإضافة إلى تنفيذ استطلاعي للمبادرة المبتكرة الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد.

ابتكار 5 مبادرات فرعية

- أشارت وزارة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم ابتكار 5 مبادرات فرعية تتمثل فيما يلى :

- سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، عن بعض المستفيدين المتعثرين، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتسديد نسبة نصف الاشتراك لكل مستفيد.

- توفير خلايا شمسية ، يتم التنفيذ ببحيرة السد العالي وجاري التخطيط لها .

- مبادرة إحلال وتجديد مراكب صيد .

- توفير سيارات مبردة لجمعيات الصيادين لتحسين القيمة المضافة للمنتج .

- إنشاء مزارع سمكية مصغرة لتوفير الدخل للصيادين خلال فترات التعطيل وجارٍ دراسة المقترح.