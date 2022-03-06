12 معلومة عن إسكان الخيالة بعد نقل سكان 4 مناطق عشوائية لها

تشهد أحياء المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات، من خلال إزالة 4 مناطق عشوائية بجوار سور مجرى العيون ونقل سكانها إلى مشروع إسكان الخيالة، وتسليم الأسر وحدات سكنية جاهزة، ضمن خطة إزالة وتطوير المناطق الخطرة وغير الآمنة ونقل سكانها لمساكن جديدة وتوفير حياة كريمة لهم.

وتواصل المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، متابعة أعمال الإخلاء ونقل وتسكين الأسر في وحدات الخيالة.

حصر السكان

ورصدت «الوطن» عدة نقاط عن مشروع الخيالة ونقل الأسر إليها من خلال تقرير صادر عن محافظة القاهرة.

1- الانتهاء من حصر سكان 4 مناطق عشوائية، هي السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر.

2- بدء أعمال نقل الأسر المستحقة إلى وحدات مجهزة في مشروع إسكان الخيالة.

3- أعمال التسكين تتم في كومباند متكامل الخدمات بمنطقة الخيالة بمساكن كاملة التجهيز والتأثيث والأجهزة الكهربائية.

4- توفير كل الخدمات لإقامة حياة كريمة وسكن ملائم للأسر داخل الخيالة، من مدارس ومكتب بريد ووحدة صحية ومركز شباب ومخابز وخطوط أتوبيسات نقل عام لخدمة المواطنين.

5- القضاء على عشوائيات حي مصر القديمة، وتطوير مناطق سور مجرى العيون والفسطاط وفقا لتوجيهات الدولة.

6- انطلاق أعمال الإزالة بالتوازي مع نقل الأسر وتوفير سيارات نقل عام لنقلهم.

تطوير سور مجرى العيون

7- العمل على تطوير مناطق مصر القديمة ومحيط مجرى العيون والقضاء على أي مظاهر عشوائية، وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الأول.

8- قامت لجان الحصر خلال الأيام الماضية بحصر وتقييم العقارات والمباني والأراضي بالمواقع الجاري إزالتها، من خلال فريق عمل متكامل.

9- 520 عقارًا و241 محلًا تجاريًا مستهدف إزالتها، ونقل نحو 1600 أسرة إلى الخيالة بالتنسيق بين حي مصر القديمة والشرطة حتى يتم الانتهاء من أعمال الإزالات.

تطوير مصر القديمة

10- أعمال تطوير غير مسبوقة تشهدها منطقة مصر القديمة، نظرًا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها، مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان، فضلًا عن إنشاء حدائق الفسطاط المقرر إقامتها على مساحة 500 فدان.

تلقي التظلمات

11- استكمال باقي الإجراءات مع سكان المناطق العشوائية من تسكين وتظلمات، تنفيذًا للخطة المتكاملة بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة بوحدات سكنية.

12- تطوير سور مجرى العيون يضمن إخلاء نحو 95 فدانًا لإقامة مجتمع حضاري سكني وترفيهي، لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة والمواقع التاريخية بها.