مدير مدرسة السلام الإعدادية: الممر الشرفي أسعدني.. والمعلم صاحب رسالة

قال سليمان القرماني، مدير مدرسة السلام الإعدادية في محافظة الإسماعيلية، إنّه عُيّن في وزارة التربية والتعليم عام 1987 ومكث فيها طيلة 36 عاما، وحين اقترب من الخروج على المعاش، نظم طلابه ممرا شرفيا له، تقديرا لجهوده معهم، متابعا: «المفروض النهاردة آخر يوم ليا في الشغل، وأنا موجود جوا المدرسة لحد آخر ثانية في عملي».

القرماني: المعلم صاحب رسالة

وأضاف المعلم صاحب الممر الشرفي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلاميتان آية جمال الدين وأسماء يوسف، والمذاع على فضائية DMC، أنّ المعلم يجب أن يكون صاحب رسالة وليس مدرس صاحب مهنة، لأنه في حال كان صاحب مهنه فسيندثر تلقائيا: «أنا كنت في قمة الانبساط لما نظم الطلاب ممر شرفي ليا».

القرماني: أجور المعلمين المتدنية أمر لا يخص الدولة

وأوضح أنّ أجور المعلمين المتدنية، أمر لا يخص الدولة المصرية: «الدولة لو عندها هتقدر المعلمين ماديا، والفيديو والممر الشرفي لا يقدر بثمن، وده التقدير اللي أثلج صدري وأنا كنت فرحان لأني أديت واجبي بما يرضي الله، ولم أقصر في عملي ولو ثانية».

وأكد أنّ المكتب التنفيذي للمدرسة حصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، والأول على مستوى القطاع وسيناء، ثم الثالث على مستوى الجمهورية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المنصب، «المكتب التنفيذي هو اللي نظم الممر الشرفي، ووأنا طالع اتابع الفصول لقيت الاحتفالية دي».