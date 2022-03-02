«التعليم»: إنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، وصندوق «التعليم حياة» القومي الخيري، لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، المتخصصة في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، وأحمد لاشين رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، وأشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق «التعليم حياة» القومي الخيري؛ لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، المتخصصة في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني.

5 محاور في استراتيجية تطوير التعليم الفني

أكد الدكتور محمد مجاهد، أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني، والقائمة على 5 محاور أساسية، أولها تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

وأضاف أن الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

إعداد عمالة فنية مؤهلة للعمل

وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، ستعمل على إعداد عمالة فنية مؤهلة للعمل في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني داخل وخارج مصر، وذلك من خلال الموازنة بين الجانبين النظري والعملي، حيث سيجري تدريس مناهج قائمة على نظام الجدارات للطلاب من قبل معلمين مختارين بعناية ومدربين على آليات تدريس مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما سيجري تطبيق الجانب العملي من خلال توفير تدريبات عملية وورش عمل لطلاب المدرسة بمزارع وشركات مجموعة الأهلي الزراعية.

ونوه «بصيلة» إلى أنه سيجري الإعلان عن فتح الباب أمام المعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية قريبًا، مؤكدًا أن هناك المزيد من الاهتمام نحو معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارهم من أهم الدعائم الأساسية لتلك المنظومة، ولما لهم من دور فعال ومؤثر على إعداد طلاب مؤهلين سلوكيًا وعلميًا، وقادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.