آخر أخبار العمرة للمصريين.. اعرف الضوابط والشروط والتكلفة

مع عودة العمرة للمصريين ينتظر الآلاف دورهم وتحديد موعد لزيارة الأراضي المقدسة وتأدية مناسك العمرة خاصة في شهري شعبان ورمضان، بعد انقطاع دام نحو سنتين، بسبب ظروف جائحة كورونا، ويتابع المواطنون آخر أخبار العمرة للمصريين للوقوف على جميع التجهيزات اللازمة؛ لتأدية مناسك العمرة، بحسب التعليمات والضوابط الصادرة من السعودية.

وحدّدت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان سابق، أنّ أعداد المعتمرين المصريين 60 ألف معتمر، مقسمين على 3 أشهر وهي رجب، وشعبان، ورمضان، بواقع 20 ألف تأشيرة لكل شهر منها.

مدة برامج العمرة

تتراوح مدة برامج العمرة للمصرين من 8 أيام إلى 15 يومًا، وتكون شاملة فترة الحجر الصحي المؤسسي في المملكة العربية السعودية.

أسعار العمرة للمصريين

وحددت شركات السياحة أسعار العمرة للمصريين، لهذا العام والتي تبدأ من 32 ألف جنيه، وتتصاعد التكلفة خلال شهر رمضان المقبل، وتصل إلى نحو 75 ألف جنيه، وتتوقف تكلفة العمرة للمصريين على حسب قرب أو بعد الفندق عن الحرم.

- رحلة العمرة خلال شهر شعبان للبرنامج الاقتصادي، تبدأ من 35 ألف جنيه، في حالة كان المعتمر متلقيًا للقاح كورونا، أي تلقى الجرعات الكاملة من لقاح كورونا بما فيها الجرعة التنشيطية (الثالثة).

- إذا لم يكن المعتمر محصنًا «متلقيًا اللقاح»، فسيتم إضافة نحو 5 آلاف جنيه، على تكلفة العمرة وهي مصروفات العزل ومسحات الـPCR التي سيجريها المصريون في السعودية.

- والعمرة فئة 4 نجوم، تبدأ تكلفتها من 45 ألف جنيه، وتزيد إذا لم يكن المعتمر متلقيًا للقاح.

- تتجاوز التكلفة 70 ألف جنيه، بالنسبة لبرامج العمرة الـ5 نجوم، ويتحدد السعر بناءً على الخدمات والإقامة وتحاليل الـPCR، وغير ذلك من الإجراءات اللازم اتباعها.

اللقاحات المعترف بها في المملكة العربية السعودية:

ووضعت المملكة مجموعة من الضوابط التي يجب على المصريين الراغبين في العمرة الالتزام، أبرزها الحصول على نوع من اللقاحات المعتمدة في المملكة، والتي يتلقاها المصريون الراغبون في العمرة داخل مصر.

اللقاحات المعتمدة في السعودية 4 لقاحات هي: «فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون»، أما باقي اللقاحات فإن الأمر يتطلب الخضوع للحجر الصحي المؤسسي في المملكة 5 أيام.