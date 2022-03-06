«قبل ما توقع».. بيانات يجب توافرها في عقود الكهرباء

كشفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن ضرورة توافر عدد من البيانات في عقود توريد الطاقة الكهربائية، يجب أن يتضمنها العقد لضمان صحته، بعضها متعلق بمكان العداد والبعض الآخر مرتبط بالقيمة النقدية والشرط الجزائي، فضلا عن شروط أخرى وجودها أمر لا يمكن الاستغناء عنه.

ووفقا لجهاز مرفق الكهرباء، فإن شروط صحة العقد والبيانات التي يجب توافرها، هي كالتالي:

1- يجب تضمين تاريخ تحرير العقد.

2- إدخال جميع البيانات الخاصة بطرفي التعاقد، والتي تشمل «أسماء المتعاقدين، الكيان القانوني لكل منهما، وصف المكان المورد له الطاقة الكهربائية وملحقاته، عنوان المكان المورد له الطاقة الكهربائية، جهد التغذية، القدرة التعاقدية، ومكان تركيب العداد».

3- وجود مدة سريان العقد، وأسلوب إنهائه.

4- يجب تحديد التزامات طرفي التعاقد.

5- يجب تحديد قيمة المقابل النقدي للطاقة الكهربائية الموردة.

6- يجب تحديد مواعيد أداء هذا المقابل.

7- وضع الشروط الجزائية لمخالفة أحكام العقد.

8- وجود توقيع العقد.

الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية

ووفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض للمنشآت السكنية، أعلن جهاز مرفق الكهرباء في وقت سابق، الفرق بين التكلفة النمطية والفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية، على النحو التالي:

التكلفة النمطية

- يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية، نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض، والتي تشمل تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية، وأيضًا أجور التركيب، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

التكلفة الفعلية

- أما التكلفة الفعلية، فيقصد بها إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة + 4% من إجمالي قيمة توريد المهمات «مصاريف النقل والتخزين» + 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + % ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ+ إجمالي تكلفة التركيب +% ضريبة قيمة مضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.