خطوة بخطوة.. كيف تتأكد من صحة وسلامة فاتورة الكهرباء؟

يتساءل مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية عن الإجراءات التي تتخذها الشركة القابضة للكهرباء لإصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بطريقة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك دون أخطاء من العنصر البشري.

كيف يطمئن المشترك على أن فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية سليمة وتم مراجعتها

كشف قسم القراءات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» التابع لقطاع السادات الواقع في نطاق عمل شركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 4 مراحل تؤكد على اطمئنان المشتركين من أصحاب العدادات التقليدية أن فاتورة استهلاكة الشهرية سليمة وتم مراجعتها بالشكل المطلوب ووفقا لتعليمات الشركة القابضة للكهرباء لإدارات وفروع شركات التوزيع على مستوى جميع المحافظات وهي كالتالي:

- يتم تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع.

- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العالية يتم بحثها وتشريحها.

- إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

- يتم إدخال كل القراءات على السيستم بعدما يتم حساب القراءة عن 30 يوما فقط، وليس أكثر لإصدار الفواتير.

منع أي تلاعب في استهلاك وحقوق المشترك عند إصدار فاتورة الكهرباء

وأكد قسم القراءات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» التابع لقطاع السادات الواقع في نطاق عمل شركة توزيع كهرباء البحيرة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على أنه بإجراء الخطوات السابقة يتم التأكد من منع أي تلاعب في استهلاك وحقوق المشترك عند إصدار فاتورة الكهرباء وتحصيلها والمحاسبة عليها، وفقا لطرق السداد التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء.

التأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها

فيما أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء على أنه من حق كل مواطن تقديم شكوى للتأكد من سلامة وصحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها، لافتا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظ في شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذي يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية دون تدخل أي عنصر بشري.