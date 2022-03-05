إحلال وتوسعات بشبكات الكهرباء في كفر الشيخ بـ2.8 مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إحلال وتجديد وتوسعات بشبكات الجهد المتوسط، وإنشاء نقاط جديده لتحسين عمليات الجهد، بتكلفة مالية بلغت نحو 2 مليون و890 ألف جنيه، برعاية الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتوجيهات المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، واشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

مبادرة حياة كريمة

وقال المحافظ، في بيان له قبل قليل، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، والتي شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسهم في تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء.

إصلاح واحلال مغذيات الكهرباء لتحسين الجهد

وأضاف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالمحافظة، أنه تم إحلال وتجديد بشبكات الجهد المنخفض لتحسين الخدمة للمواطنين، والعمل على تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، حيث شملت التوسعات إحلال مغذي الإصلاح بـ605 أطنان موصلات بقرى مركز ومدينة سيدي سالم بتكلفة 400 ألف جنيه، وإحلال وتجديد 2000 متر كابل بمركز ومدينة دسوق بتكلفة 140 ألفا، وإحلال وتجديد كابل مغذي الورشة بـ750 متر كابلات جهد متوسط بمركز ومدينة البرلس، ليستفيد منها أهالي مدينة البرج بتكلفة 800 ألف جنيه، إضافة إلى إحلال مغذيات المضرب وأبوغانم وأبوهلال لـ13 عمودا، و8.10 طن موصلات بمدينة الحامول بتكلفة مليون جنيه.