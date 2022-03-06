«راديو أوروبا الحرة» يعلق خدماته في روسيا

علق «راديو أوروبا الحرة» خدماته في روسيا، على خلفية العملية العسكرة الروسية في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو.

ودوت صافرات الإنذار، مجددا في العاصمة الأوكرانية «كييف»،. وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس السبت، إن الجيش الروسي، دمر 2037 من أهداف البنية التحتية التابعة لـ الجيش الأوكراني منذ بداية العملية في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضح المتحدث باسم «الدفاع الروسية»، إيجور كوناشينكوف، في بيان، إن من بين الأهداف المدمرة 71 موقعا للقيادة ومركزا للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و98 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و61 محطة ردار.

وبحث الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، مع نظيره الأمريكي جو بايدن، قضايا الأمن والدعم المالي لـ«كييف» واستمرار العقوبات على روسيا.

وعد أمريكي لـ زيلينسكي بدعم أوكرانيا بـ 10 مليارات دولار

ووعد مشرعون أمريكيون، زيلينسكي بدعم أوكرانيا بـ 10 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الولايات المتحدة عززت أوكرانيا بمساعدات عسكرية فتاكة قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مفاوض أوكراني: المفاوضات مع روسيا بدأت تصبح بناءة

وفي سياق متصل، قال مفاوض أوكراني، إن «كييف»، تلمس تحولا في موقف روسيا في ظل المقاومة الأوكرانية والعقوبات الدولية، مؤكدا على أن المفاوضات مع موسكو بدأت تصبح بناءة.

وأشار المفاوض الأوكراني، إلى أن روسيا بدأت تدرك الكلفة الحقيقة للحرب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.