تفاصيل مسابقة وزارة البيئة 2022 «صحتنا من صحة الكوكب»: 100 دراجة جوائز

كشف محمد مصطفى رئيس إدارة التخطيط والوعي البيئي بوزارة البيئة تفاصيل مسابقة وزارة البيئة 2022 «صحتنا من صحة الكوكب» لرفع الوعي البيئي استعدادًا لمؤتمر «cop 27»، موضحًا: «هناك علاقة بين التلوث وتأثيره على الصحة العامة والنقل المستدام لذلك فإننا بالتعاون مع الشركاء جرى الإعلان مسابقة للمواطنين لرفع الوعي بقضايا المناخ ومؤتمر قمة cop 27».

وأضاف رئيس إدارة التخطيط والوعي البيئي بوزارة البيئة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد وليندا عبداللطيف أنَّ جوائز ومردود المسابقة يناسب أهداف الوزارة وهي النقل المستدام إذ جرى اختيار الدراجات، وسيتمّ توزيع 100 دراجة إذ أنَّ المسابقة توعوية في المقام الأول.

نستهدف تقليل ركوب السيارات وتعظيم الاعتماد على وسائل نقل مستدامة

وتابع رئيس إدارة التخطيط والوعي البيئي بوزارة البيئة حديثه عن تفاصيل مسابقة وزارة البيئة 2022: «نستهدف من خلال تقليل ركوب السيارات وتعظيم الاعتماد على وسائل نقل مستدامة لتقليل الانبعاثات التي تخرج من الوقود الأحفوري وبالتالي كميات التلوث ونريد نشر ثقافة ركوب الدراجات وبخاصة إذا كانت المسافة المقطوعة صغير».

وأشار رئيس إدارة التخطيط والوعي البيئي بوزارة البيئة إلى أن الفئة العمرية المستهدفة من المسابقة هي من 12 حتى 40 عاما، مشددًا على أن تغيير الثقافة ونمط الحياة ليس أمرا سهلا على الإطلاق، فإقناع المواطنين بركوب الدراجات سيواجه بالاعتراضات من قبل البعض.

طريق للدراجات في الوادي الجديد

واستكمل رئيس إدارة التخطيط أنَّه في محافظة الوادي الجديد جرى إنشاء طريق للدراجات، مبينًا أن هناك نمط سلوكي يمكن أن يتغير تدريجيا إذ أغلب المدن الجديدة يوجد بها مسار خاص بالدراجات، كما أنَّ شريحة كبيرة من المواطنين على استعداد للتغيير.