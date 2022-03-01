«التعليم» تعلن شروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأوراق المطلوبة

أعلنت المديريات التعليمية، عن بدء تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي لمعلمي المرحلة الإعدادية في مادة الدراسات الاجتماعية والعلوم، ممن يعملون في المرحلة الثانوية ويرغبون في تغيير المسمى الوظيفي إلى معلم «تاريخ ثانوي أو معلم جغرافيا ثانوي»، ومن معلم مادة العلوم إلى معلم «كيمياء ثانوي - أحياء ثانوي- فيزياء ثانوي»، كل حسب تخصصه.

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، إنه يحق للمعلمين الحاصلين علي مؤهل أثناء الخدمة، التغيير من مادة إلى مادة حسب المؤهل الجديد وحسب العجز والزيادة، لافتة إلى تقديم الأوراق إلى إدارة تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي.

شروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وحددت المديريات التعليمية شروط تغيير المسمي الوظيفي للمعلمين من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية أو من مادة إلى مادة أخري وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم من العاملين في المرحلة الثانوية حاليا وحصل علي تقريرين سنويين من المرحلة الثانوية على الأقل.

- موافقة الموجة العام للمادة على أنه لا يمثل عجزا بالمرحلة الإعدادية ولا زيادة في المرحلة الثانوية.

- أن يكون أصلي وليس منتدباً من محافظة أخرى.

الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي لمعلمي المرحلة الإعدادية ويعملون بالمرحلة الثانوية ويرغبون في تغيير المسمى الوظيفي لهم وهي كالتالي:-

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي.

- استمارة تغيير المسمى الوظيفي.

- طلب تغيير المسمى الوظيفي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إفادة من التوجيه العام بالموافقة على تغيير المسمى الوظيفي.

- إفادة من جهة العمل بأنه يعمل في المرحلة الثانوية ومازال على رأس العمل.

- صحيفة أحوال الكترونية حديثة ومعتمدة.

- آخر تقريرين سنويين 2020/2022 بالمرحلة الثانوية.