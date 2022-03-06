شاكر: زيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بمصر

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة استثمارات القطاع الخاص، المحلي والأجنبي، في الطاقة الجديدة والمتجددة، بفعل الإصلاحات الحكومية.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير في احتفالية إطلاق الاستراتيجية القُطرية لمصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.

وأشار الوزير إلى أن البنك ضمن أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر.

خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة

وأشار شاكر، في تصريحات صحفية، إلى أن مصر بدأت منذ عام 2014 تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية، لا سيما في قطاع الطاقة، في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035.

وكانت الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح أن مصر نفذت إجراءات إصلاح هيكلي وتشريعي في قطاع الطاقة، أهمها إصدار تعريفة التغذية وسن القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالمشاركة بفاعلية في قطاع الكهرباء، وتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2014.

شاكر: تحولنا من دولة تعاني نقصًا في الطاقة إلى تحقيق فائض

وقال الوزير إن الإصلاحات المتتالية ساهمت في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الطاقة الجديدة والمتجددة، ودعم تحول مصر من دولة تعاني من نقص في الطاقة إلى دولة لديها فائض، لتتقدم في المؤشر الفرعي المعني بالحصول على الكهرباء، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي من المرتبة 144 في عام 2016 إلى المرتبة 77 في عام 2020.

إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

وأكد وزير الكهرباء أن مصر بصدد بدء مرحلة جديدة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التوجه نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.