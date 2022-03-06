«جمعة» يتحدث عن دور علماء الدين في الحد من الهجرة غير الشرعية.. الأربعاء

يلقي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة هامة أمام أمين عام وأعضاء الجمعية البرلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط التي تعقد دورتها السادسة عشرة بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم الأربعاء 9 مارس 2022م، بدعوة من السفير سيرجيو بيازي، الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية

وتأتي كلمة وزير الأوقاف تحت عنوان «ثقافة الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية»، ويتناول خلالها دور علماء الدين في نشر ثقافة الحوار والسلام والحد من الهجرة غير الشرعية، وجهود الدولة المصرية في ذلك ، وما قدمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة من إصدارات ورؤى علمية وتثقيفية في هذا المجال خاصة المترجمة منها إلى مختلف لغات العالم، مع إلقاء الضوء على وثيقة القاهرة للمواطنة ووثيقة القاهرة للسلام، وجهود الدولة المصرية في ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز نشر ثقافة السلام .

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

وكان جينور ميجيلور، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أكد أن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار بين الأديان، فالحوار يعزز مبادئ التواصل الفعال، وأن التفاهم المتبادل بين طوائف المجتمعات.

وأكد أن الشعوب تحتاج أن ترى قاداتها الدينيين والسياسيين يعقدون مثل هذه اللقاءات والنقاشات حتى ينتقل هذا النقاش إلى الأفراد وينعم الجميع بالسلام المجتمعي، وهذه مسؤولية الجميع.

وأوضح أنه من الأهمية بمكان تعزيز مبدأ المواطنة، وأن مصر خير شاهد على تحقيق مبدأ المواطنة بين جميع طوائفها، ولتحقيق هذا الهدف لابد من التعاون الوثيق بين جميع أفراد المجتمع.