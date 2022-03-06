انهيار خطيبة وأصدقاء إياد داود أثناء جنازته بمسجد مصطفى محمود

وصل جثمان الإعلامي الشاب إياد داود، إلى مسجد مصطفى محمود، لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر، على أن يُدفن الجثمان في مقابر العائلة، إذ رحل الفنان عن عمر ناهز 39 عاما بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد، ما استدعى نقله للمستشفى، وفقا لما أعلنه شقيقه السياسي خالد داود في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وانهارت خطيبة إياد داود وعدد من أصدقائه، فور وصل الجثمان، بحضور كبير من أفراد أسرته وأصدقائه ومحبيه، الذين بدت عليهم الصدمة بسبب رحيله المفاجئ، مساء أمس، ومن المقرر أن يقام العزاء مساء الغد في مسجد الحامدية الشاذلية.

عزاء إياد داود في «الحامدية الشاذلية»

إياد داود من مواليد 1983، وهو شقيق الكاتب والسياسي خالد داود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، واشترك في 15 عرضا مسرحيا جامعيا، وقدّم في بداية مسيرته برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم، واستمر منذ عام 2005 حتى 2012.

«شديد الخطورة» آخر أعمال إياد داود

ونجح إياد في مجال التمثيل، حيث قدّم أكثر من 15 مسرحية، إلى جانب مسلسل فض اشتباك عام 2013 بشخصية «خالد»، والتي ظلت في أذهان الجمهور لفترة طويلة، كما شارك في مسلسل الداعية عام 2013 مع الفنان هاني سلامة، وفيلم الثمن مع الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك عام 2016، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل «شديد الخطورة» عام 2020 مع الفنان أحمد العوضي وريم مصطفى.