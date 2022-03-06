الغرف التجارية تحدد قيمة الاستثمار في الذهب: تضمن تحقيق أعلى مكسب

حدد تجار الصاغة بالغرف التجارية قيمة الاستثمار في الذهب الفترة الحالية، موضحين أنَّها يجب لا تقل عن 250 ألف جنيه، مؤكّدين أنَّ هذه القيمة فقط هي التي تضمن تحقيق أعلى مكسب وعائد ممكن في ظل التحركات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر وبالمقارنة بالاستثمار العقاري أو الادخار، بحسب نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة السابق.

المعدن الأصفر يكسب 76 جنيهًا منذ بداية 2022

وقال إنَّ سعر جرام الذهب حقق مكاسب منذ بداية العام الجاري تتجاوز الـ76 جنيهًا في الجرام الواحد ليباع الجرام الشعبي لعيار 21 بسعر 866 جنيهًا مقابل 790 جنيهًا بداية العام، لتتوالى المكاسب على المعدن النفيس، إذ بيع جرام الذهب اليوم السبت بسعر 990 جنيهًا لعيار 24 في محلات الصاغة بالسوق المصرية، كما بيع عيار 21 الشعبي بسعر 866 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 742 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و928 جنيهًا.

وتوقع سكرتير الشعبة العامة للذهب السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حركة البيع والشراء للمعدن الأصفر شهدت زيادة في الميعات خاصة لهدايا عيد الأم للأوزان الخفيفة التي تبدأ من 1.5 حتى 3 جرامات، إذ يعد موسم عيد الأم من المواسم الأكثر مبيعًا.

شعبة الذهب تؤكد انتعاشة مرتقبة لعيد الأم

وأضاف «نجيب» أنّ ارتفاع سعر الذهب المتوقع عالميًا مع بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية غدًا الاثنين لم يمنع الشراء، لافتًا إلى التضخم والاضطرابات العالمية تشجع الاستثمار في الذهب ويتأثر المعدن النفيس بعدة عوامل منها آلية العرض والطلب كغيره من السلع، وسعر عملة الدولار الأمريكي، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر.

وأوضح أنَّه كلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب والعكس صحيح، كما يتأثر الذهب بمعدل الفائدة في الولايات المتحدة، ويرتفع سعره إذا قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي»، تخفيض أسعار الفائدة، لأنه يعني تقليص قيمة الدولار.