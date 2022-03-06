سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 6-3-2022

متابعة سعر جرام الذهب عيار 21، من الأمور التي تشغل بال المواطنين والمستثمرين على حد سواء، إذ يشهد تذبذبًا ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الماضية لأسباب عدة منها الحرب المشتعلة بين أوكرانيا وروسيا والتي تستمر لليوم الثاني عشر على التوالي، وانخفاض سعر الدولار أمام العملات الأخرى بالإضافة إلى زيادة معدل التضخم الاقتصادي عالميًا بسبب جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية، فضلًا عن الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب سواء في محلات الصاغة أو أسواق المال.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

- سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة يترواح بين 985 و990 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة بين 862 و866 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 تراوح بين 739 و742 جنيهًا.

- سعر بيع الجنيه الذهب تراوح بين 6,896 و6,928 جنيه.

- سعر كيلو الذهب تراوح بين 985,143 و989,714 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

- سعر الذهب عيار 24 في أسواق المال 996.16 جنيه، ما يعادل نحو 63.47 دولار.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 871.66 جنيه أي ما يعادل 55.54 دولار.

- سعر عيار 18 اليوم في أسواق المال بلغ نحو 747.14 جنيه أي ما يعادل 47.60 دولار.

- بلغ سعر الجنيه الذهب 6.973 جنيه أي ما يعادل نحو 444.30 دولار.

- سجل سعر الكيلو الذهب سجل 996.164 جنيه ما يعادل 63.469 دولار.

ويعتبر الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين والمواطنين على حد السواء، خاصة في فترات الأزمات والحروب، فهو حافظ للقيمة المادية، عندما تبدأ الحياة اليومية للعودة إلي طبيعتها مرة أخرى.