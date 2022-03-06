إقامة أول مباراة في الملعب الخماسي بمركز شباب البرلس بعد افتتاحه

شهد الملعب الخماسي بمركز شباب برج البرلس إقامة مباراة كرة القدم الودية لأعضاء المركز، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد في 21 فبراير الماضي، ضمن الخطة الإنشائية لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وذكر بيان لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن مراكز شباب كفر الشيخ تعيش مرحلة مميزة من تطوير كفاءة الملاعب، في إطار الخطة الإنشائية من إحلال وتجديد بالمحافظة.

خطة إنشاء وتطوير ملاعب مراكز الشباب

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن خطة إنشاء وتطوير ملاعب مراكز الشباب تعد قيمة مضافة للرياضة بالمحافظة، وخطوة جديدة تحققها المحافظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتحسين حياة المواطن بتوفير ملاعب بكافة مدن وقرى المحافظة ضمن خطة إنشائية موسعة بإنشاء وتطوير ملاعب مراكز الشباب.

ندوة عن خطر ختان الإناث والزواج المبكر

في سياق آخر، نظم المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أماني محمد شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ندوة عن خطر ختان الإناث والزواج المبكر بقرية معدية المهدي في مركز مطوبس وذلك بهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين بعدد من الموضوعات المهمة.

وأكدت «شاكر» أن الندوة تناولت العنف ضد المرأة وختان الإناث والزواج المبكر، والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية والتربية السكانية والصحة والحقوق الانجابية ورعاية ما قبل الزواج ورعاية وتربية النشء والعداله والإنصاف بين الرجل والمرأة، حيث أدار اللقاء عفاف الجمل، عضو المجلس، وشرحها الشيخ يسري عبدالفتاح.