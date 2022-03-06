النقل تدشن 7 أتوبيسات «سوبر هاي دك» فاخرة: نواكب خطط التنمية

دشنت شركة الاتحاد العربي لـ النقل البري «سوبر جيت»، التي تعد نموذجا رائدا للشركات العاملة في مجال النقل البري، 7 أتوبيسات جديدة ضمن التعاقد الخاص بتوريد 20 أتوبيسا جديدا «سوبر هاي دك» فاخرة ذات محورين، و3 محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون.

منظومة النقل الجماعي

وذكرت وزارة النقل في بيان صادر عنها، أنّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنفيذ خطة شاملة لتطوير أسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري «سوبر جيت»، ورفع الكفاءة الفنية له، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي، وبما يساهم في استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب، ومواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة وتأثيرها.

أتوبيسات سوبر هاي دك

وأشار البيان إلى أنّ الـ7 الأتوبيسات الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من إحدى الشركات العالمية، عبارة عن الأتوبيسات ذات محورين «سوبر هاي دك» فاخرة، تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل «أنترنت مجاني – تتبع الرحلات - مداخل شحن USB – ومقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة».

وتابع أنّ الحافلة ذات 3 محاور VIP، وتتضمن خدمات عديدة «مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخرى لمزيد من الرفاهية والراحة – تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقى - إنترنت مجاني – تتبع الرحلات - مداخل شحن USB».

وأوضح البيان، أنّ توجيهات الوزير تشمل إلى جانب الاهتمام بتدعيم الأسطول الحالي، الاهتمام بأعمال الصيانة والإصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة، وتوفير مركز نموذجي رئيسي بديلا عن المركز الحالي الموجود بمدينة السلام في القاهرة، والذي يُستخدم كورشة ومكان لإيواء الحافلات، بحيث يشمل مناطق للصيانة والإصلاح، تجهيز الحافلات ومنطقة للحافلات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها على شبكة التشغيل اليومية.