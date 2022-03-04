وزير النقل: أشارك في الانتخابات اعتزازا وتقديرا لمكانة المهندسين

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين، اليوم الجمعة، وأكد الوزير على ان مشاركته في هذه الانتخابات تأتي من منطلق اعتزازه وتقديره لمكانة المهندسين ودوهم الكبير في دفع عجلة المشروعات القومية الكبرى مشيدا بسير العملية الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية وبالإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار، وهو ما يؤكد الحرص الشديد من المهندسين على اختيار مجلس النقابة القادم لتحقيق كل طموحات العاملين في هذا المجال.

كما عبر وزير النقل عن فخره بالطفرة الهندسية والمشروعات الضخمة والعملاقة التي شهدتها مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من بنية تحتية في كل المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرا إلى استمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة، وهو ما سيتطلب جهد مضاعف من النقابة خلال الفترة القادمة، متمنيا التوفيق للمجلس القادم للنقابة أيا كان، موضحا أنه سيتم التعاون مع المجلس القادم للارتقاء بمهنة الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كل أنحاء الجمهورية.