إحالة أوراق أمين شرطة متهم بقتل شقيقين بالقليوبية للمفتي (فيديو)

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق أمين شرطة متهم بقتل شقيقين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة الثالث من دور مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر علي القلشي ومحمد طايل.

وأحال المستشار فخرى خيرى المحامي العام لنيابات شمال بنها المتهم نزيه عفيفى عبد الوهاب، 43 سنة، مساعد شرطة بوحدة مرور شبين القناطر لمحكمة الجنايات، لأنه قتل المجنى عليه سالم محمد سالم دياب عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشاجرة نشبت بينهما، بأن اشهر بوجهه سلاحه الأميري «طبنجة»، وأطلق صوبه عيارأ ناريا استقر بساقه اليمنى قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه، والتي أودت بحياته.

واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، ففي ذات الزمان والمكان قتل المجني عليه يسري محمد سالم دياب، عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، إثر مشادة نشبت بينهما، بأن أشهر بوجهه السلاح الناري سالف الوصف وأطلق صوبه عبارا ناريا استقر بصدره والتي أودت بحياته.

وتلقت أجهزة الأمن بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد نشوب مشاجرة بين أمين شرطة وشقيقين يملكان محل كاوتش بالمنطقة، ما استدعي امين الشرطة المتهم لإطلاق الرصاص عليهما بسبب تحريره مخالفة مرورية لأحد معارفهما، وبعد تدخلهما نشبت مشادة تحولت لمشاجرة وأطلق عليهما الرصاص.

وانتقلت أجهزة الأمن والقيادات الأمنية وتم السيطرة علي الموقف بعد تجمهر الأهالي، وتبين أنه أثناء خدمة أمين الشرطة المتهم في مزلقان نوي لتنظيم حركة المرور، بتكليف من وحدة مرور شبين القناطر، شرع في تحرير مخالفة مرورية لأحد السيارات المارة بالمنطقة، فتدخل كل من يسري محمد سالم وشقيقه «سالم»، أصحاب ورشة كاوتش بمنطقة مزلقان نوي بجوار محطة القطار، وحاول أحدهما منعه من كتابة المخالفة وأخذ القلم والدفتر منه، فنشبت مشاجرة بينهما فأطلق أمين الشرطة الرصاص عليهما، ما أسفر عن إصابة الأول بطلق ناري في البطن وإصابة الثاني، بطلق ناري فى القدم، وتم نقلهما للمستشفى وتوفيا أثناء إسعافهما، وتم ضبط أمين الشرطة والتحفظ عليه وعلى سلاحة الميري.