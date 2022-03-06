«التموين»: توافر جميع السلع و40% نسبة الصرف لشهر مارس

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع الغذائية في مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، والتي تمد منافذ صرف السلع بالسلع المدرجة على قائمة السلع التموينية، والتي تضخها الوزارة شهريا لمنافذ صرف التموين لصرفها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

وصول نسبة صرف التموين 40% للمستحقين

وقال مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن نسبة صرف السلع التموينية، بلغت حتى الآن 40% بالنسبة للمواطنين المقيدين على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن يصرفون الدعم السلعي شهريا.

استمرار ضخ السلع الأساسية لمخازن الجملة

وأكد المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مستمرة في ضخ السلع الأساسية لمخازن الجملة يوميا خاصة من سلع «السكر والزيت والأرز والمكرونة»، إذ يتم ضخ يوميا الكميات الآتية «4 آلاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة».

وتشمل قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، على 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة يوميا هي حصة المواطن اليومية، فيما يصرف منهم 64 مليون مواطن على الدعم السلعي الشهري بواقع 50 جنيها هي حصة المواطن الشهرية حتى الفرد الرابع على البطاقة، فيما تبلغ حصة المواطن الشهرية على 25 جنيها بدءا من الفرد الخامس.

استمرار صرف التموين حتى نهاية الشهر

وتستمر وزارة التموين من خلال منافذ صرف البقالين في صرف السلع التموينية للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، حيث تفتح منافذ صرف البقالين أبوابها أمام المواطنين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء دون عطلة إسبوعية.