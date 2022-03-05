«التموين»: إنتاج 433 ألف طن سكر خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إنتاج 433 ألفا و862 طن سكر منذ بدء توريد القصب في ديسمبر الماضي وحتى الآن، وذلك من إجمالي كميات القصب التي تم توريها من المزراعين، وبلغت 4 ملايين و188 ألفا و91 طنا.

سعر طن القصب

ويتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا يوميا من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية عن كميات قصب السكر الموردة وكميات السكر التي أنتجتها مصانع الشركة منذ بدء موسم التوريد الذي يستمر حتى إبريل المقبل، وتبلغ أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجاري، 810 جنيهات للطن مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

استمرار موسم توريد القصب حتى إبريل المقبل

وبدأ موسم توريد قصب السكر منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر إبريل المقبل، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تستهدف استلام 10 ملايين طن قصب من المزارعين من أجل إنتاج أكثر من 870 ألف طن من السكر.

ووجّه ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة تسهيل استلام القصب ‏المورَد من المزارعين مع سرعة سداد مستنحقاتهم التي تتمثل في 810 جنيهات قيمة توريد طن القصب للعام الحالي بزيادة 90 جنيها عن قيمة الطن المورد العام الماضي.

بدء موسم توريد البنجر

في سياق متصل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم توريد بنجر السكر الذي يستمر حتى منتصف يوليو المقبل، وبلغت مساحة الأراضي المنزرعة من البنجر حاليا 600 ألف فدان، وتنتج مليون و800 ألف طن من السكر.