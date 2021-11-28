مصر تكشف عن أسلحة حديثة مُصنّعة محلياً في معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021» بمشاركة 42 دولة..غداً

تنطلق، صباح غدا الاثنين، فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بمشاركة قرابة 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، بحضور أمنى رفيع المستوى مع تأكيد أكثر من 70 وفداً دولياً كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة فى الحدث رفيع المستوى.

ومن المُقرر أن يترأس تلك الوفود الأجنبية المُشاركة فى الحدث المهم شخصيات عسكرية رفيعة المستوى، سواء عدد من وزراء الدفاع، والإنتاج الحربى، والقادة العسكريين، مع توقعات بأن يستقبل «إيديكس 2021» قرابة 30 ألف زائر فى نسخته الثانية هذا العام، بعدما استقبل نحو 10 آلاف زائر فى النسخة الماضية للمعرض «إيديكس 2018».

وقال اللواء أركان حرب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، إن كل أنواع التسليح ستمثل فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، بداية من الأسلحة الصغيرة مع الأفراد ومع القوات، ومعدات مدرعة من مختلف الطرازات، ومنصات لإطلاق النيران من داخل المركبات، ومستشعرات وأجهزة إلكترونية لإبطال مفعول بعض المتفجرات.

رئيس «هيئة التسليح»: تتضمن طائرات بدون طيار.. ومُدرعات من طرازات مختلفة وأجهزة لإبطال مفعول بعض المتفجرات

وأضاف رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، فى المؤتمر الصحفى العالمى للمعرض الذى نظمته القوات المسلحة مساء أمس بمشاركة المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من المسئولين والملحقين العسكريين، أن المعرض سيتضمن طائرات بدون طيار باستخداماتها المختلفة، سواء استطلاع أو غيرها، ودبابات ومدافع وأسلحة تتنافس، بتكنولوجيا عالية جداً، وأجهزة رؤية ليلية. ولفت إلى أنه تم تصنيع منتجات مصرية حول مهمات حماية الأفراد، سواء الشرطة المدنية أو القوات المسلحة ستُعرض فى المعرض، مشيراً إلى أنه «تم إشغال نسبة 100% من القاعات المخصّصة للمعرض، وهو أمر نفتخر به جميعاً، وذلك عبر شركات من 42 دولة تشارك فى معرض سلاح، وهو شىء ليس قليلاً ونحن فخورون به بمشاركة الدول الصديقة والشقيقة».

وأوضح أن الشركات المشاركة يجب أن يكون منتجها خاضعاً للاشتراطات العسكرية، عبر عدد من الأبحاث والخطوات التصنيعية حتى تصل إلى منتج عالى الجودة يتم استخدامه عسكرياً، ويكون منتجاً خاضعاً لكل التجارب والاختبارات لتجعله منتجاً خاضعاً للشروط العسكرية، لافتاً إلى أنه تم تصنيع مهمات حماية للأفراد محلياً فى مصر، مثل «فيست واقى للصدر» للأفراد، ولديه نتائج جيدة للغاية، سواء للشرطة المدنية أو القوات المسلحة.

وأشار إلى أنه ستكون هناك متابعة يومية للأحداث للإعلان عن أى تعاقدات أو مذكرات تفاهم أو أوراق عمل، ولا يُشترط أن تكون تعاقدات مصر جزءاً منها، نظراً لأن هذا محفل عالمى تشارك به شركات تسليح، لافتاً إلى أن نتائج المعرض من المنتظر أن تكون إيجابية للجميع، سواء زائرين أو عارضين، وسيتم إعلانها فى بيان ختامى عقب المعرض.

وزير الإنتاج الحربي: توجيهات رئاسية بتوسيع دائرة التصنيع العسكري في الدولة.. و«إيديكس 2021» سيعكس قوة مصر وعلاقاتها وتطور منتجاتها الدفاعية والعسكرية

وقال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن النسخة الأولى من المعرض كانت حلماً وطموحاً للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى فى عام 2018، والتى شهدت نجاحاً غير معهود لأى نسخة أولى لأى معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك فى فعاليات المعرض، حيث وُلد «إيديكس» كـ«معرض عملاق».

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى المؤتمر الصحفى العالمى، أن «المعرض» بمثابة رسالة للعالم بمدى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية، وأن مصر دولة آمنة ومستقرة، كما يعكس مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع جميع دول العالم، سواء من المشاركين أو الزائرين.

وتابع: «من المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض «إيديكس 2021» تطوراً مقارنة بالنسخة الأولى»، مشيراً إلى وجود جهد كبير ومتابعة مستمرة من جميع هيئات وإدارات القوات المسلحة بإشراف ومتابعة كاملة من الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

رئيس «العالمية للبصريات»: منظومة لإطلاق النيران من المركبات والقطع البحرية عن بُعد

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى وجود تكامل تام بين الجهات المصرية المشاركة فى «إيديكس 2021»، لتنظيم وإخراج الأجنحة المصرية بالشكل الذى يليق بمصر رائدة الصناعات العسكرية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وهى كل من «وزارة الدفاع، ووزارة الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة العربية العالمية للبصريات، والترسانة البحرية المصرية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات». ولفت إلى وجود توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوسيع وتعميق دائرة التصنيع العسكرى فى جميع الجهات التصنيعية التى تعمل فى هذا المجال بالدولة، وأن مصر تسعى بشكل جاد فى الفترة الأخيرة لعقد شراكات حقيقية وتتعاون مع جميع الدول الصديقة للوصول إلى منتج مصرى يصنع بخطوط إنتاج داخل المصانع المصرية التى تمتلك البنية التحتية التصنيعية والإمكانيات التكنولوجية والأيدى العاملة الماهرة، بالاستفادة من خبرات الشركات العالمية وتكنولوجياتها الحديثة التى نقدّرها ونحترمها بشدة.

وقال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه سيتم الإعلان عن افتتاح أول مركز لعَمرة الطائرات الهليكوبتر فى الشرق الأوسط على هامش المعرض بأيدٍ مصرية خالصة، سواء شرقية أو غربية.

رئيس «العربية للتصنيع»: تشمل منظومات لمجابهة تحدي «الدرونز».. ومنظومة مصرية 100% لتأمين الحدود.. وأول مركز لعَمرة الهليكوبتر في الشرق الأوسط

وكشف «التراس»، خلال المشاركة فى فعاليات المؤتمر، عن تنفيذ مراكز سيطرة آلية لإدارة النيران بأيدٍ وبرامج مصرية 100%، ومنظومة لرصد أى طائرة قد تقترب من المجال الجوى والبحرى بأيدٍ مصرية 100%، ومنظومات لمجابهة الطائرات بدون طيار «الدرونز».

ولفت إلى أن «المعرض» سيضم «منتج مراكز القيادة والسيطرة الآلية، وهى لأول مرة تصميم مصرى بأيدٍ مصرية وبرامج مصرية 100%، لتسهم فى قيادة إدارة النيران على كل الاتجاهات الاستراتيجية للقوات الجوية أو الدفاع الجوى».

وتابع: «ولأول مرة أيضاً منظومة لإدارة حركة الملاحة الجوية فى المجال الجوى المصرى.. بتصميم وتصنيع مصرى 100%، وأى طائرة تقترب من المجال الجوى المصرى متشافة ومرصودة، والهدف منها تغطية المجال الجوى وتأمينه ومراقبته»، لافتاً إلى أنه ستكون هناك «منتجات مجابهة تتحدى الطائرات الموجهة بدون طيار، وهى تهديد رئيسى يستخدمه أفراد فى الخفاء ويقدر يعمل أى مشكلة فى أى مجال».

وواصل: «وكذلك هناك لأول مرة منظومات لتأمين الحدود بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية لتأمين الحدود البرية والبحرية.. والاكتشاف من مسافات بعيدة، لدفع عناصر لتأمين الحدود لسرعة رد الفعل واتخاذ القرار فى الوقت المناسب، سواء المجال الجوى أو سواحل الدولة». فيما قال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس الشركة العالمية العربية للبصريات، التابعة لوزارة الدفاع، إن الشركة أنتجت منتجات رؤية نهارية وليلية وحرارية، ومقدرات مسافة بالليزر، لترى العدو حتى فى الأوقات المظلمة، ويتم التصنيع والتجميع للمعدات البصرية بالكامل.

وأضاف رئيس الشركة، فى المؤتمر، أنه يتم العمل على تصنيع مشترك لأنظمة الاشتباك عن بُعد، دون أن يظهر المقاتل للتعامل مع الهدف، لافتاً إلى وجود منتجات تم تصميمها وتصنيعها بنسبة 100% بمجهودات العاملين داخل الشركة العربية العالمية للبصريات، بالإضافة إلى أجهزة تنشين قواذف المقذوفات الموجّهة المضادة للدبابات. وأوضح أن الشركة تعمل على التصنيع المشترك مع الشركات الأجنبية، مثل تعاون مع شركة تاليس الفرنسية، لنقل تكنولوجيا نظارة رؤية ليلية وحرارية، وتصنيع الجزء الكهروبصرى للطائرات الموجهة بدون طيار، بالإضافة إلى العمل مع شركة إسبانية فى مشروع لتصنيع منظومة اشتباك وتحكم عن بُعد، محمّلة على مدرعة أو عربات أو قطع بحرية، حيث يتم العمل على 3 مراحل، بدأت بـ25%، وستصل إلى 60% فى العام المقبل، مع تطوير مستقبلى لتصل حتى 85%. وأشار إلى العمل فى مشروعات لمنظومات مراقبة طويلة المدى، ومنظومات الكاميرات التى تؤمن الأهداف الاستراتيجية والحيوية، فيما ذكر توماس جونت، الرئيس التنفيذى لشركة «A.W.E» المسئولة عن تنظيم «المعرض»، إن «إيديكس 2021»، يعتبر من أفضل معارض الصناعات الدفاعية والأسلحة حول العالم، مضيفاً: «بدون تحيز، وبكل صدق.. هذا المعرض ضمن أعلى 10 معارض حول العالم». وأضاف «جنت» أن هذا المعرض يتمتع بالجودة، والكفاءة، وسنرى معرضاً من أفضل المعارض الدولية فى العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن «إيديكس 2021» سيوضح قوة مصر، وقوة وزارة الدفاع المصرية، ونعدكم بمعرض قوى وعظيم.