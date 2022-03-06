«الحلق» موضة الفنانين في 2022: بدأها الفيشاوي ثم الهضبة وتامر حبيب «صور»

في ظاهرة غير مألوفة، اتبع عدد من النجوم خلال الفترة الماضية، موضة تبدو غريبة على المجتمع المصري وهي ارتداء «حلق» كنوع من التغيير ومواكبة الموضة، وهو ما عرضهم للانتقاد، وبعضهم برر ذلك بأنه حرية شخصية .

وكان آخر هؤلاء الفنانين، شادي شامل الذي ظهر مؤخراً بـ«حلق» في أذنه، وقد بدأ مشواره بمسابقة نظمت للبحث عن بطل لمسلسل «العندليب حكاية شعب»، عن حياة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وفاز «شادي» في المسابقة وأدى الدور نظرا للشبه الكبير بينه وبين الفنان الراحل.

نجوم الفن يرتدون الحلق

وظهر السيناريست تامر حبيب، مرتدياً حلق في إحدى المناسبات الفنية، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل «لعبة النسيان»، عام 2020، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، وحقق المسلسل وقت عرضه نجاحاً كبيراً، ويحضر تامر حبيب لفيم «شلة ليبون»، من بطولة أحمد السقا، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، ومن إخراج ساندرا نشأت.

حلق عمرو دياب

وظهر الفنان عمرو دياب مرتدياً حلق بأذنه، تزامناً مع طرح إعلان عطره الجديد منذ شهور، وبعد تداول تلك الصور تصدر عمرو دياب تريند «جوجل»، وكان من المقرر أن يطرح ألبومه الجديد، ولكن تقرر تأجيله إلى بعد عيد الفطر المقبل، وكشفت مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب عن أنه لا يفكر جديا في الوقت الراهن في طرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي أعلن منذ فترة عن طرحه مع نهاية العام الماضي.

وأكدت المصادر، لـ«الوطن» أن الألبوم الجديد لن يرى النور إلا بعد عيد الفطر المبارك، مع إمكانية طرح أغنية سنجل خلال الفترة الراهنة إذا سمحت الظروف.

أحمد الفيشاوي يظهر بـ«حلق»

أحمد الفيشاوي من ضمن الفنانين، الذين ظهروا في أكثر من فعالية فنية مرتدياً «حلق» بأذنه، وهاجم وقتها الجمهور ظهوره بهذا الشكل، خاصة أن الجمهور اعتاد منه على هذه التصرفات غير المألوفة.