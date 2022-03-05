حسين فهمي: استحالة أعيد تقديم فيلم «خطيئة ملاك».. هيفجروا السينمات

قال الفنان الكبير حسين فهمي، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الأقصر، إنه يستحيل حاليا إعادة تقديم فيلمه «خطيئة ملاك» بسبب اختلاف العقلية والأزمنة في الوقت الراهن وذلك خلال ندوته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وأضاف حسين فهمي أنه لو تم تقديم الفيلم في هذا الوقت ربما تتعرض السينمات للتفجير بالمولوتوف، موضحا أن الفيلم يدور حول ملاك نزل على الأرض ولم يستطع العيش فيها ويريد العودة مرة أخرى لحياته القديمة.

ذكريات حسين فهمي

كما تحدث حسين فهمي عن حياته، فقال إن حياته مرَّت بسرعة عليه وعندما يتذكرها يظن أنها كانت بالأمس لأنها مرت سريعا للغاية، ولكنه أكد أن حياته مليئة بالزخم، وعن المنهج الذي كان يتخذه في أعماله ويشير عليه فقال حسين: «مهم جدا بالنسبة للفنان أنه ينخور في الشخصية اللي جاية له فهي شخصية مكتوبة على الورق، والفنان دوره إحياء الشخصية التي يقدمها وأنا عملت كذا ظابط وكذا محامي بس مين المحامي ده مش هو وظيفة أنا مش بأدي مهنة أو وظيفة أنا بقدم شخصية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وغيرها من الزوايا فباخد الشخصية وأطلعلها كيان وأول ما ابتديت كانوا بيتعاملوا معايا إني الواحد الحليوة اللي جابوه من نادي الجزيرة وكانوا بيقولولي تعالى هات البدلة الحلوة والجرافتة ولكن مكانش ده هدفي لأني راجل دارس سينما وقعدت في معهد السينما 4 سنين وبقيت أستاذ ومعيد وبعدين سافرت في بعثة واتعلمت في أمريكا وخدت ماجستير في السينما فهي دراسة».

حسين فهمي يكسر التابوهات

وأضاف حسين فهمي أنه بدأ يكسر تابوهات الجان في أدواره، وبدأ يقدم أفلاما مختلفة مثل «الإخوة الأعداء» وبعدها قدم «خلي بالك من زوزو» وبعدها «الشياطين» وغيرها من الشخصيات التي أخذ يتقلب منها، وفي هذا التوقيت بدأ يعتذر عن كثير من الأدوار التي يظهر بها لمجرد أنه الشاب الوسيم.