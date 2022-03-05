حسين فهمي: تعرضت لانتقادات كثيرة.. ومفيد فوزى وصفني بـ«تلاجة 14 قدم»

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مؤتمرا صحفيا للنجم الكبير حسين فهمي، بحضور رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وأدار المؤتمر الناقد أحمد شوقي مؤلف كتاب حسين فهمي، ضمن إصدارات المهرجان.

كما شهد المؤتمر الذي أقيم داخل معبد الأقصر، حضورا كبيرا للنجوم؛ منهم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والمخرج عمر عبد العزيز، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة، وسلوى خطاب وبسمة وسهر الصايغ، وسلوى محمد علي.

وقال النجم الكبير حسين فهمى، إن حال السينما المصرية حاليا يعكس الواقع المصري، مشيرا إلى أنها أصبحت تمتلك إمكانيات ومعدات هائلة تخدم صناعتها في الفترة الأخيرة، ولكن الموضوعات مستهلكة وتحتاج أفكارا جديدة وجريئة.

حسين فهمي يشكر لإدارة المهرجان

وشكر فهمي، إدارة المهرجان على التكريم، وأكد أن المهرجان فكرته ذكية لربط السينما المصرية بالأفريقية فهو نافذة مهمة جدا.

وأضاف حسين فهمى، أن التكنولوجيا الحديثة في السينما المصرية خلال الفترة الأخيرة هائلة ورائعة لكنه يعيبها غياب المواضيع الإنسانية في المعالجة، موضحا أنه يشاهد أفلاما يابانية ويبكى تأثرا بتناولها رغم أنه لا يعرف اللغة اليابانية.

وتابع فهمي: «لا أعرف السبب بالتحديد لغياب مثل تلك الموضوعات رغم أننا نمتلك فنانين ومخرجين مميزين وأصحاب إمكانيات كبيرة، لكن يبدو أن البيروقراطية هي السبب في تدمير السينما المصرية، رغم ما نمتلكه من أستوديوهات مبهرة، فضلا عن جودة العاملين في السينما المصرية، فلا مثيل لهم بالعالم».

حسين فهمي عن إقامة المؤتمر الخاص به بطريق الكباش: فكرة مذهلة

وتحدث الفنان حسين فهمى، عن إقامة تكريمه والمؤتمر الخاص به على طريق الكباش، مؤكدا أنها فكرة مذهلة، خاصة وأن مصر بها أماكن عظيمة، والرحلة في الأقصر وأسوان مبهرة ومنظر المعابد رهيب.

وتطرق إلى الحديث عن مسيرته الفنية وعلاقته بالسينما المصرية، قائلا: «السينما عندي دراسة، واعتذرت عن أدوار كثيرة لأنني أستطيع عمل أدوار مختلفة، ودرست كثيرا وعندما كنت أجسد دور أحاول فهم الشخصية ودراستها قبل أن أقدمها حتى أعرف طبيعة كل شخصية، حتى أننى حين قدمت فيلم جري الوحوش لجأت للطبيب لكي أعرف نوع المرض الذي أقدمه وتفاصيله».

كما تحدث النجم حسين فهمى، عن ترشحه لفيلم «خلى بالك من زوزو»، موضحا: «كنت بصور في لبنان وراجع بليل ومكنش فيه لسه كوبري أكتوبر، وكنت في شارع ولقيت أفيش مكتوب عليه خلي بالك من زوزو، واستغربت الاسم أوى وكان فيه ساعتها صابون زوزو ومبقتش فاهم ده ايه فيلم ولا ايه وقولت بينى وبين نفسي يا سلام لو فيلم هيبقى لذيذ أوي أشتغل فيه وأكون موجود في الفيلم».

وتابع حسين فهمي: «فات 4 أيام لقيت تليفون بيقولولي حسين محتاجينك في فيلم فيه سعاد حسني قلت لهم عظيم، وقالي الفيلم اسمه خلي بالك من زوزو أنا جالي ذهول».

حسين فهمي: تعرضت لانتقادات كثيرة خلال مشواري الفني

وتابع فهمى: «تعرضت للكثير من الانتقادات خلال مشوراي الفني، خاصة بعدما فضلت التمثيل على الإخراج، وتعرضت لهجوم كبير في هذا الوقت من الإعلامي مفيد فوزي وأحمد صالح، ومفيش حد مكنش بيستلمني، وأنا بروح السينما الاقي الجمهور بيبقى مبسوط من الفيلم، كان كل يوم مفيد فوزي يكتب حسين فهمي فنجان قهوة بارد في يوم ساقع، وتابع الأسبوع اللي بعده حسين فهمي تلاجة 14 قدم، فأنا كنت لازم أثبت أني ممثل، وبدأت أخذ جوائز».

وفيما يخص رأيه فى المهرجانات الفنية، أكد أنه من الممكن أن يصنع مهرجانا سينمائيا في أي مكان في العالم، بشرط أن نفكر خارج الصندوق، والمهرجان يجب أن يكون فيها شكل مثل مهرجان كوميدي، مهرجان رعب، متابعا: «واحد صاحبي قالي عايز أعمال مهرجان سينما في الغردقة، قولت له لا، الغردقة، مينفعش فيها مهرجان سينما، أصلا في مهرجان في الجونة، فقولت له اعمل مهرجان سباق للمراكب، زي بره، لازم نفكر خارج الصدنوق، ممكن يبقى في طنطا فيه مهرجان، أو بنها، أو أسيوط، بس مش ضروري أن الأفلام زي بعضها، إحنا لازم نفكر ونعمل مهرجانات، والمهرجانات لازم تكتر لأن السينما عالم تاني خالص جميل ورائع».