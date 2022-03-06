باحثون: توطين «صناعة اللقاحات» خطوة إيجابية

أكد عدد من الباحثين والعلماء والأطباء داخل وخارج مصر أن دخول مصر عصر إنتاج وتصنيع اللقاحات خطوة تأخرت منذ سنوات، منوهين بأن دعم القيادة السياسية واهتمام الرئيس السيسي بملف صناعة الدواء والبحث العلمي أسهم في الوصول إلى ما يتم الآن من إجراء التجارب الإكلينيكية لمتبرعين لأول لقاحين مصريين للبشر بمكونات محلية 100%.

البحث العلمي المصري تفوَّق ضد «كورونا»

وقال الدكتور أسامة عزمي، رئيس المركز الطبي بالمركز القومي للبحوث، إن ما وصلنا إليه الآن في الأبحاث العلمية الطبية، وإنتاج لقاحات بشرية هو بمثابة خطوة إيجابية لتوطين صناعة اللقاحات بصفة عامة، لافتاً إلى أن دخول عصر إنتاج اللقاحات هو أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، الذي يتمثل في امتلاك مصر القدرة على إنتاج وتصنيع الدواء دون الحاجة لأي دولة أو تكنولوجيا أجنبية في التصنيع.

«عزمى»: اللقاحات تحافظ على الأمن القومي وتحقق عائداً اقتصادياً

وأضاف «عزمي» أن «توطين صناعة الأدوية بصفة عامة، واللقاحات بصفة خاصة، سيكون له أثر إيجابي على الدخل المصري، وسيكون أحد روافد العملات الأجنبية إلى مصر، حيث تحتل الأدوية بصفتها دوماً المصدر الخامس من صادرات أي دولة، ويجب على الجميع العمل على تنميتها للوصول إلى تحقيق عائد متميز من العملات الصعبة، ما يساعد على تنمية المجتمع المصري».

وأشار إلى أن تحضير وإنتاج اللقاحات سيُسهم في مواجهة الحروب البيولوجية، قائلاً: «امتلاكنا القدرة على تصنيع اللقاحات جزء رئيسي من الأمن القومي المصري والعربى، وحماية ضد أية مؤامرات قد تُحاك ضد الدول الصغيرة حال وجود أي أهداف خفية أو أجندات غير واضحة»، مضيفاً: «ما تعرفش اللقاح الخارجي هيعمل إيه على المدى الطويل، ووجود لقاح مصري يُسهم في تحقيق الأمن والأمان»، مؤكداً أن اهتمام القيادة السياسية دافع رئيسي لاستكمال مراحل اللقاح.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سالمان، الباحث بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، إنه في ظل التطور الكبير في مجال تصنيع اللقاحات عالمياً كان يجب على مصر أن تخطو هذه الخطوة وتحقق نتائج إيجابية وملموسة من سنوات، خاصة أنها تمثل أمناً قومياً.

وأضاف «سالمان»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطوة إنتاج اللقاحات سيكون لها أثر إيجابي لمختلف المجالات الأساسية للدولة المصرية، وستؤدي إلى تحسن للأفضل، لافتاً إلى أن الاستثمار في هذه القدرات والأبحاث العلمية خطوة إيجابية لمواجهة أي أزمات أو فيروسات أو أوبئة الفترة المقبلة، وتمنع مشكلات من الوارد الوقوع فيها في المستقبل.

ومن جهته، أشاد الدكتور ياسر الشربيني، استشاري المناعة بجامعة يوتنجهام ببريطانيا، بخطوة الإنتاج وتوطين صناعة اللقاحات، لافتاً إلى أن مصر تمتلك التكنولوجيا والعلماء والباحثين المؤهلين لتحدي الظروف، خاصة مع ظهور الفيروسات الجديدة والسلالات الجديدة لها، مضيفاً أن إنتاج اللقاح ستكون له سوق أكبر في أفريقيا، خاصة أن مصر ستكون من الأوائل في القارة الأفريقية في هذه الجزئية.