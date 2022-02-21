أستاذ أوبئة: مصر تمتلك إمكانيات لإنتاج لقاحات تكفي مليار مواطن إفريقي

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الدواء وانتشار الأوبئة، أن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لإنتاج وتصنيع اللقاحات على أراضيها، وبالفعل لديها الأولوية للتصنيع في القارة الإفريقية.

وقال «عنان»، اليوم الإثنين، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن مصر بإمكانها إنتاج لقاحات تكفي 100 مليون مصري، إضافة إلى باقي شعوب قارة إفريقيا، البالغ عددهم نحو مليار و200 مليون مواطن.

مصر أكبر دولة منتجة ومصدرة للدواء في إفريقيا

كشف أستاذ علم الدواء وانتشار الأوبئة، أن نسبة من تلقوا اللقاح في قارة إفريقيا 3% فقط حتى الآن، مؤكدا أن مصر تمتلك الريادة في ملف الأدوية، متابعا: «الفترة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة في مجال تصنيع اللقاحات لإفريقيا، فمصر تستطيع أن يكون لها الريادة في المجال بالقارة، من خلال نقل تكنولوجيا صناعة لقاحات كورونا، إلى مصر خلال الـ6 أشهر المقبلة».

وشدد على أن مصر هي أكبر دولة منتجة ومصدرة للدواء في إفريقيا، إذ تصدر إليها الأدوية البيولوجية، ما يجعلها مهيئة لنقل وتصنيع التكنولوجيا، موضحًا أنها قدمت الملف الكامل لها إلى الصحة العالمية، الذي لم يكن يحتوي على أي ثغرة تعيقها عن التصنيع.

سر فعالية لقاحات mRNA ضد كورونا

تحدث «عنان»، عن أهمية استعانة مصر بالتكنولجيا الحديثة فى تصنيع لقاحات كورونا، خاصة لقاحات «mRNA» الفعالة بشكل استثنائي، التي طورتها شركة فايزر، مشيرًا إلى أنها ذات مستويات عالية من الحماية ضد الإصابة بكورونا.

وأوضح أنها تعمل بطريقة مختلفة، من خلال إرسال مقتطفًا من الشفرة الجينية لفيروس كورونا إلى الجسم، داخل قطيرة دهنية، وفور دخول هذا إلى الخلايا، تقرأ الشفرة وتنتج الخلايا نسخًا من جزء رئيسي من الفيروس التاجي، وهو البروتين الشائك، ثم يرى الجهاز المناعي هذه البروتينات الشائكة ويستجيب لها ، مما يولد مناعة ضد الفيروس الكامل في حالة مواجهته في المستقبل.

فرص دخول الحاصلين على لقاح كورونا للمستشفيات ضعيفة

أضاف أستاذ علم الدواء وانتشار الأوبئة، أن الحاصلين على لقاح كورونا، فرص دخولهم المستشفيات ضعيفة جدًا، مشيرًا إلى أن مدة العزل انخفضت كثيرًا في ظل تطور اللقاحات ضد كورونا، مواصلا: «المصانع الأوروبية والأمريكية، لديها تكنولجيا حديثة ومتطورة فى تصنيع اللقاحات المرتبطة بكورونا، ونقل هذه التكنولجيا إلى مصر، وسياسهم تستهدف إلى تطور سوق اللقاحات في مصر والقارة الإفريقية».