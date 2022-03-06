مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم تروسيكل بدراجة نارية ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث مروري ناتج عن اصطدام تروسيكل بدراجة نارية على طريق بني سويف- الفيوم القديم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

حادث تصادم تروسيكل بدراجة نارية في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن اصطدام تروسيكل بدراجة نارية على طريق الفيوم- بني سويف الزارعي القديم أمام دخلة قرية الحاجر، حيث وجَّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية حتى الآن، وإصابة 5 آخرون وهم: «أشرف جابر عبد الجيد، ٤٩ سنة، مقيم بقرية قاي إهناسيا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع الأيمن، ومبروك عمر السيد، ٤٥ سنة، مقيم بمحافظة الفيوم، مصاب بكدمات واشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعلاء ربيع محمد، ٣٠ سنة، مقيم بمحافظة الفيوم، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، وخالد علي بكري، ٢٥ سنة، مقيم بمحافظة الفيوم، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ورجب ربيع محمد، ٣٧ سنة، مصاب بجروح وكدمات».

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى نفسها تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.